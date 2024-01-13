HaberlerFenerbahçeTRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor
TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde gönderilmesi planlanan isimlerle ilgili de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takımdan ayrılması gündemde olan Kanarya'nın yıldızı, gelen teklifi redetti. İşte detaylar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 12:19Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 12:21
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