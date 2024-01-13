Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor

TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde gönderilmesi planlanan isimlerle ilgili de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takımdan ayrılması gündemde olan Kanarya'nın yıldızı, gelen teklifi redetti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 12:19 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 12:21
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TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor

Sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor

Kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Kanarya, 2 yıldız ismi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor

Fenerbahçe, Union Berlin'den Leonardo Bonucci ve Milan'dan Rade Krubic'i transfer etti.

TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor

Transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, takımdan ayrılması gündemde olan olan yıldız isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor

Sarı-lacivertlilerde sezon başında takıma katılan ve bekleneni veremeyen Ryan Kent, Liverpool efsanesi Steven Gerard'ın çalıştırdığı Al-İttifaq'tan teklif almıştı.

TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor

İskoç basınında yer alan habere göre, Kent'in Suudi Arabistan'a gitmeyi reddettiği duyuruldu.

TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor

Haberde, İngiliz futbolcunun Yeniden Glasgow Rangers'a veya Ada'ya dönmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor

27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den ocak ayı içinde ayrılacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor

Deneyimli kanat, bu sezon sarı-lacivertli formayla 15 maçta görev yaptı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor

Sezon başında takıma bedelsiz olarak katılan Ryan Kent'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! Eski takımına dönmek istiyor

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

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