Haberler Fenerbahçe Samet Akaydın Panathinaikos için Atina'da! İşte ilk sözleri...

Samet Akaydın Panathinaikos için Atina'da! İşte ilk sözleri...

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Samet Akaydın'ın, Fatih Terim'in çalıştırdığı  Panathinaikos'a transfer olmak için Atina'ya gitti. İşte ilk sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 16:38 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 17:04
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Samet Akaydın Panathinaikos için Atina'da! İşte ilk sözleri...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan Fenerbahçe'de Samet Akaydın, Panathinaikos ile anlaşma sağladı.

Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirilmesinin ardından sarı-lacivertli ekiple bir süredir Samet Akaydın için görüşmeler devam ediyordu.

İki kulüp arasındaki anlaşmanın sağlanmasıyla 29 yaşındaki futbolcu Atina'ya gitti.

Sağlık kontrollerinden geçecek Samet Akaydın, kısa süre içinde Yunanistan ekibine resmi imzayı atacak.

"BURAYA GELMEMDE FATİH TERİM ROL OYNADI"

Havalimanında açıklamalarda bulunan Samet Akaydın, "Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos bana teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt bile etmedim. Takımın hedefinin şampiyonluk olması önemli, gelmek istememin sebeplerinden biri de buydu. Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve Panathinaikos'ta oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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