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FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in zirvesini yakından etkileyen kritik müsabakada karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Kadir Sağlam, Fenerbahçe - Konyaspor maçında düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 19:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 20:10
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FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Crespo, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Konyaspor: Deniz, Ahmet, Uğurcan, Adil, Guilherme, Soner, Cicaldau, Oğulcan, Prip, Moreno, Oliveira

TRENDYOL SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN ⬅️

FENERBAHÇE FİKSTÜRÜNÜ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN ⬅️

KONYASPOR FİKSTÜRÜNÜ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN ⬅️

CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları sona erdi. Bu üç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Konyaspor maçında sahada olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.

SAVUNMADA ZORUNLU ROTASYON SÜRÜYOR

Rodrigo Becao'nun sakat, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle İstanbulspor karşısında Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu savunma dörtlüsünü sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşısında da bu bölgedeki zorunlu rotasyonu sürdürecek.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Anıl Usta yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.

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