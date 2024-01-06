Haberler Fenerbahçe İstanbulspor - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat katçta?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat katçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 19. hafta maçında İstanbulspor'a konuk olacak. Kritik müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçta Becao, Zajc, Fred, Mert Hakan Yandaş, Osayi Samuel, Djiku ve İrfan Can Kahveci maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 12:11
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İstanbulspor - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat katçta?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı 7 Ocak Pazar günü saat 16:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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