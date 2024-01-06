Fenerbahçe İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.