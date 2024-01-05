Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Umut Nayir ayrılırsa o isim geri geliyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Umut Nayir ayrılırsa o isim geri geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertlilerde Umut Nayir'in ayrılması gündemde. Tecrübeli oyuncu giderse yerine sürpriz bir ismin geleceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 14:21
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Umut Nayir ayrılırsa o isim geri geliyor

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer dönemini hareketli geçirecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Umut Nayir ayrılırsa o isim geri geliyor

Sarı-lacivertlilerin kadroya katacağı isimler kadar, takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Umut Nayir ayrılırsa o isim geri geliyor

Takıma veda etmesi beklenen isimlerden biri de Umut Nayir...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Umut Nayir ayrılırsa o isim geri geliyor

Tecrübeli golcünün vedası durumunda sürpriz bir ismin yeniden Fenerbahçe forması giyebileceği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Umut Nayir ayrılırsa o isim geri geliyor

Bu yaz Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te yer almak için Fenerbahçe'den izin isteyen Umut Nayir'e olumlu yanıt verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Umut Nayir ayrılırsa o isim geri geliyor

Tecrübeli oyuncu, devre arasında takımdan ayrılırsa; 3. forvet için Fatih Karagümrük'te oynayan Serdar Dursun yeniden kadroya katılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Umut Nayir ayrılırsa o isim geri geliyor

32 yaşındaki Serdar Dursun, sezon başında bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'ün yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Umut Nayir ayrılırsa o isim geri geliyor

Bu sezon İstanbul temsilcisi ise 17 karşılaşmada görev alan Dursun, 3 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Umut Nayir ayrılırsa o isim geri geliyor

30 yaşındaki Umut Nayir ise Fenerbahçe formasıyla toplamda çıktığı 12 karşılaşmada henüz gol sevinci yaşayamadı.

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