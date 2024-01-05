FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Flaş iddia! Umut Nayir ayrılırsa o isim geri geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertlilerde Umut Nayir'in ayrılması gündemde. Tecrübeli oyuncu giderse yerine sürpriz bir ismin geleceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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Tecrübeli golcünün vedası durumunda sürpriz bir ismin yeniden Fenerbahçe forması giyebileceği iddia edildi. İşte ayrıntılar...
Bu yaz Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te yer almak için Fenerbahçe'den izin isteyen Umut Nayir'e olumlu yanıt verildi.
Tecrübeli oyuncu, devre arasında takımdan ayrılırsa; 3. forvet için Fatih Karagümrük'te oynayan Serdar Dursun yeniden kadroya katılacak.
32 yaşındaki Serdar Dursun, sezon başında bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'ün yolunu tutmuştu.
Bu sezon İstanbul temsilcisi ise 17 karşılaşmada görev alan Dursun, 3 gole imzasını attı.
30 yaşındaki Umut Nayir ise Fenerbahçe formasıyla toplamda çıktığı 12 karşılaşmada henüz gol sevinci yaşayamadı.
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