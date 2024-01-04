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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız dinamo!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda sarı-lacivertlilerin gündemine Fransız dünya yıldızı geldi. Yaşanan gelişme sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız dinamo!

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız dinamo!

Sarı-lacivertlilerde öncelik orta saha transferine verildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız dinamo!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, Rade Krunic için büyük çaba sarf ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız dinamo!

Buna karşın Fenerbahçe B planını da hazırladı ve Lyon'dan Corentin Tolisso'yu adaylar arasına aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız dinamo!

29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Tolisso için Fenerbahçe teklif hazırlığında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız dinamo!

Lyon'un geçen sezon Bayern Münih'ten transfer ettiği Fransız futbolcu ligde 12 maçta oynadı, 1 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız dinamo!

CORENTIN TOLISSO KİMDİR?

Corentin Tolisso, 3 Ağustos 1994'te Fransa'nın Tarare kentinde dünyaya geldi. Futbola Olimpik Lyon altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız dinamo!

2014 yazında A takıma yükselen Tolisso, 2017 yazında 41.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız dinamo!

5 yıl burada top koşturan Fransız yıldız, sözleşmesinin bitmesinin ardından Lyon'a geri döndü.

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