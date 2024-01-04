TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Fransız dinamo!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda sarı-lacivertlilerin gündemine Fransız dünya yıldızı geldi. Yaşanan gelişme sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
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Buna karşın Fenerbahçe B planını da hazırladı ve Lyon'dan Corentin Tolisso'yu adaylar arasına aldı.
29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Tolisso için Fenerbahçe teklif hazırlığında.
Lyon'un geçen sezon Bayern Münih'ten transfer ettiği Fransız futbolcu ligde 12 maçta oynadı, 1 gol attı.
CORENTIN TOLISSO KİMDİR?
Corentin Tolisso, 3 Ağustos 1994'te Fransa'nın Tarare kentinde dünyaya geldi. Futbola Olimpik Lyon altyapısında başladı.
2014 yazında A takıma yükselen Tolisso, 2017 yazında 41.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer oldu.
5 yıl burada top koşturan Fransız yıldız, sözleşmesinin bitmesinin ardından Lyon'a geri döndü.
Fransız orta sahanın, Fransız ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...
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