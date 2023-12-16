Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi böyle duyurdular

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferde düğmeye bastı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, yıldız ismi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 10:59
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İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi böyle duyurdular

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi böyle duyurdular

Ligde liderliğini sürdüren sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde mücadele ettiği H Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi böyle duyurdular

Yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Kanarya'da gözler ocak ayına çevrildi.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi böyle duyurdular

Fenerbahçe, kış transfer döneminde yapacağı transferlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi böyle duyurdular

Sarı-lacivertliler, eksik bölgelerini güçlendirerek sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi böyle duyurdular

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın önceliği ise stoper transferi...

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi böyle duyurdular

Fenerbahçe, bu sezon stoper rotasyonundaki isimlerin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle savunma hattında oldukça sıkıntı yaşadı.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi böyle duyurdular

Sarı-lacivertliler; Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Luan Peres ve Serdar Aziz'i sakatlığa kurban verdi.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi böyle duyurdular

Djiku ve Serdar formasına kavuşurken, Becao'nun sezonun ikinci yarısında takıma katılması bekleniyor. Dizinden ameliyat olan Luan Peres'in ise sezonu kapattığı öğrenildi.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi böyle duyurdular

ATLETICO'DAN AYRILIRSA FENERBAHÇE'YE GELECEK

Stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, listede üst sıralarda yer alıyor.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi böyle duyurdular

Atletico Madrid'de fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu için girişimler sürerken, İspanya'nın AS gazetesi, Çağlar'ın takımından ayrılması halinde yeni adresinin Fenerbahçe olacağını yazdı.

İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi böyle duyurdular

Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 6 maçta süre aldı.

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