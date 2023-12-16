İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferde düğmeye bastı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, yıldız ismi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ligde liderliğini sürdüren sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde mücadele ettiği H Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
Yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Kanarya'da gözler ocak ayına çevrildi.
Fenerbahçe, kış transfer döneminde yapacağı transferlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Sarı-lacivertliler, eksik bölgelerini güçlendirerek sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın önceliği ise stoper transferi...
Fenerbahçe, bu sezon stoper rotasyonundaki isimlerin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle savunma hattında oldukça sıkıntı yaşadı.
Sarı-lacivertliler; Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Luan Peres ve Serdar Aziz'i sakatlığa kurban verdi.
Djiku ve Serdar formasına kavuşurken, Becao'nun sezonun ikinci yarısında takıma katılması bekleniyor. Dizinden ameliyat olan Luan Peres'in ise sezonu kapattığı öğrenildi.
ATLETICO'DAN AYRILIRSA FENERBAHÇE'YE GELECEK
Stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, listede üst sıralarda yer alıyor.
Atletico Madrid'de fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu için girişimler sürerken, İspanya'nın AS gazetesi, Çağlar'ın takımından ayrılması halinde yeni adresinin Fenerbahçe olacağını yazdı.
Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 6 maçta süre aldı.
Milli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Çağlar'ın Atletico ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.