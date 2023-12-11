Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Fenerbahçe - Spartak Trnava karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.