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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, kazanarak gruptan çıkmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 16:40 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 17:10
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Fenerbahçe - Spartak Trnava karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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