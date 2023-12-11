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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal maaşını çıkardı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, elde ettiği galibiyetlerle kendi maaşını fazlasıyla çıkardı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 09:34
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal maaşını çıkardı!

Beşiktaş'ı deplasmanda 9 yıl sonra yenerek unutulmaz bir zafere imza atan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, futbolcuları kadar koltuğun hakkını veriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal maaşını çıkardı!

Sezon başında "Fenerbahçe'nin neferi" olarak göreve getirilen 62 yaşındaki teknik adam, kendisine güvenenleri mahcup etmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal maaşını çıkardı!

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, bu sezon ligde topladığı puanlarla yıllık ücretinin fazlasını çıkardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal maaşını çıkardı!

Geride kalan 15 haftada 13 galibiyet-1 beraberlik-1 yenilgiyle 40 puan toplarken kasasına 33 milyon 588 bin TL koydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal maaşını çıkardı!

Yıllık 1 milyon euro'ya (30 milyon TL) imza atan tecrübeli hoca, kendi maaşını ilk yarı bitmeden kulübe kazandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal maaşını çıkardı!

Fenerbahçe, Kartal'ın yönetiminde 2. hafta liderliği almıştı. Sadece 11. haftada Galatasaray'a koltuğu bir haftalığına verirken, bu sezon 13 kezle zirvede en çok oturan takım oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal maaşını çıkardı!

Sarı-lacivertliler, geçen yıl Jorge Jesus ile inişli-çıkışlı bir grafik çizmiş, sezon boyunca sadece 5 defa en tepeyi görmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal maaşını çıkardı!

Bu arada Portekizli hoca, Fenerbahçe'de yardımcılarıyla birlikte yıllık 7 milyon euro'luk (O dönemin kuruyla yaklaşık 140 milyon TL) anlaşmaya imza atmıştı.

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