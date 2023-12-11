FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal maaşını çıkardı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, elde ettiği galibiyetlerle kendi maaşını fazlasıyla çıkardı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Geride kalan 15 haftada 13 galibiyet-1 beraberlik-1 yenilgiyle 40 puan toplarken kasasına 33 milyon 588 bin TL koydu.
Yıllık 1 milyon euro'ya (30 milyon TL) imza atan tecrübeli hoca, kendi maaşını ilk yarı bitmeden kulübe kazandırdı.
Fenerbahçe, Kartal'ın yönetiminde 2. hafta liderliği almıştı. Sadece 11. haftada Galatasaray'a koltuğu bir haftalığına verirken, bu sezon 13 kezle zirvede en çok oturan takım oldu.
Sarı-lacivertliler, geçen yıl Jorge Jesus ile inişli-çıkışlı bir grafik çizmiş, sezon boyunca sadece 5 defa en tepeyi görmüştü.
Bu arada Portekizli hoca, Fenerbahçe'de yardımcılarıyla birlikte yıllık 7 milyon euro'luk (O dönemin kuruyla yaklaşık 140 milyon TL) anlaşmaya imza atmıştı.
DİĞER