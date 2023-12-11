FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal maaşını çıkardı!

Geride kalan 15 haftada 13 galibiyet-1 beraberlik-1 yenilgiyle 40 puan toplarken kasasına 33 milyon 588 bin TL koydu.

Yıllık 1 milyon euro'ya (30 milyon TL) imza atan tecrübeli hoca, kendi maaşını ilk yarı bitmeden kulübe kazandırdı.