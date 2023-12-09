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Fenerbahçe'nin İsmail Kartal uğuru! 2014'ten sonra...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle 2014'ten bu yana süren hasrete son verdi. Bu hasretin son bulmasında teknik direktör İsmail Kartal detayı dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 21:26
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Fenerbahçe'nin İsmail Kartal uğuru! 2014'ten sonra...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertliler, Dolmabahçe'den 3-1 skorla galip çıkmayı başardı.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Dzeko, penaltıdan Tadic ve Szymanski kaydetti.

Fenerbahçe, bu galibiyetle ezeli rakibine karşı 2014'ten bu yana süren deplasman galibiyeti hasretini sonlandırdı.

9 yıllık hasrete yine İsmail Kartal son verdi.

Beşiktaş'ı en son Dolmabahçe'de 2 Kasım 2014'te mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük koltuğunda yine İsmail Kartal oturuyordu.

Fenerbahçe, 2014-2015 sezonundaki maçta Emenike ve Sow'un golleriyle ezeli rakibini deplasmanda yenmeyi başarmıştı.

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