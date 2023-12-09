Fenerbahçe'nin İsmail Kartal uğuru! 2014'ten sonra...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler, Dolmabahçe'den 3-1 skorla galip çıkmayı başardı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Dzeko, penaltıdan Tadic ve Szymanski kaydetti.
Fenerbahçe, bu galibiyetle ezeli rakibine karşı 2014'ten bu yana süren deplasman galibiyeti hasretini sonlandırdı.
9 yıllık hasrete yine İsmail Kartal son verdi.
Beşiktaş'ı en son Dolmabahçe'de 2 Kasım 2014'te mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük koltuğunda yine İsmail Kartal oturuyordu.
Fenerbahçe, 2014-2015 sezonundaki maçta Emenike ve Sow'un golleriyle ezeli rakibini deplasmanda yenmeyi başarmıştı.