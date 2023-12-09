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Fenerbahçe taraftarları arasında arbede! Güvenlik güçleri devreye girdi

Fenerbahçe taraftarları, bugün oynanacak Beşiktaş derbisini izlemek için Ülker Stadyumu önünde toplandı. Taraftarlar, otobüslerle güvenlik önlemleri eşliğinde karşılaşmanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 14:42
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Fenerbahçe taraftarları arasında arbede! Güvenlik güçleri devreye girdi

Süper Lig'in 15'inci haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda bin 814 Fenerbahçe taraftarı da takımını tribünden destekleyebilecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadyumu'nda toplandı. Güvenlik önlemleri eşliğinde biletleri kontrol edilen taraftarlar, 24'ü dolu olmak üzere toplam 25 otobüs ile Tüpraş Stadyumu'na hareket etti.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR DERBİDEN UMUTLU

Takımlarını deplasmanda destekleyecek olan sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş karşısında takımlarına inanıyor. Açıklamalarda bulunan taraftarlar, takımlarına güvendiklerini ve farklı bir skorla kazanacaklarını belirttiler. Taraftarlar, derbilerde uygulanan deplasman yasağının kalkmış olmasından dolayı da memnuniyetlerini dile getirdiler.

TARAFTARLAR ARASINDA ARBEDE OLUŞTU

Saat 15.00'te hareket edecek otobüslere binmek isteyen taraftarlar arasında oluşan yoğunluktan dolayı arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin devreye girmesinin ardından taraftarlar, sistemli bir şekilde otobüslere alındı.

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