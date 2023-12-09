BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE | DERBİ MAÇI CANLI İZLE BJK FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Bailly, Bakhtiyor (Umut), Amir, Gedson, Chamberlain, Rebic, Cenk, Aboubakar

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

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SEZONUN EN KRİTİK MAÇLARINDAN BİRİ!

2023-2024 sezonuna 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, 14 hafta sonunda 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle topladığı 37 puan ve averajla liderlik koltuğunda yer alıyor. Beşiktaş ise 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar 26 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, derbiden zaferle ayrılıp zirve yarışından kopmamak, konuk ekip de rakibini mağlup ederek puan farkını artırmak istiyor.

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BECAO VE ZAJC FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek. Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz.

CRESPO VE SAMET SINIRDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor. Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve EMS Yapı Sivasspor maçlarında sarı kart gören Samet Akaydın, Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşısında sarı kart gören Miguel Crespo da yarınki maç öncesinde sınırda olan diğer isim.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER!

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosuna dahil ettiği 23 futbolcu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy."

Sakatlıkları olan Tayyip Talha, Rosier, Masuaku, Yakup Arda ve Rashica kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE ARASINDA 135. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde de 134 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 47 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş 42 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de oynanan derbide taraflar, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

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EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş ile Fenerbahçe, birbirlerine karşı en farklı skorları 7'şer golle aldı. 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada siyah-beyazlılar, mücadeleyi 7-1 kazandı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de yine bir özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Süper Lig'deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990'da 5-1'lik sonuçla Beşiktaş lehine gerçekleşirken; Fenerbahçe de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla galip geldi.

Ezeli rekabette en gollü müsabaka 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda yaşandı. Beşiktaş'ın 5-4 kazandığı mücadele en gollü maç olarak kayıtlara geçti. 19 Mayıs 1955'te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

SARI-LACİVERTLİLER LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Bu sezon hücumdaki etkili performansını istatistiklere de yansıtan sarı-lacivertliler, rakip filelere 37 gol gönderdi. Oynadığı 14 maçın 13'ünde gol atmayı başaran Fenerbahçe, 2.64 gol ortalaması yakaladı. Kanarya ayrıca, iki karşılaşmayı 5'er, 3 maçını da 4'er golle kazanmayı başardı. Edin Dzeko, kaydettiği 11 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAYBETMEDİ

Beşiktaş, bu sezon topladığı 26 puanın 16'sını sahasında aldı. Ligin ikinci haftasında Pendikspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, sonrasında oynadığı Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir karşılaşmalarında 3 puan elde etti. Bu müsabakalarda 10 kez gol sevinci yaşayan Kartal, 4 maçta ise kalesini gole kapattı. Beşiktaş, ligde iç sahada mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri konumunda.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Zorlu mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya olarak açıklandı.