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Kent paylaşılamıyor
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın üzerini çizdiği Ryan Kent, Ada'da paylaşılamayan adam haline geldi. Sheffield United ve Glasgow Rangers'ın ardından şimdi Nottingham Forest ile Hull City de yıldız kanat oyuncusunu gündemine aldı. İngiliz basını, Nottingham ile Hull'un ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını duyurdu.
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