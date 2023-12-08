Haberler Fenerbahçe Fred Fenerbahçe'de parlıyor

Fred Fenerbahçe'de parlıyor

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, sergilediği performansla kırmızı-şeytanları pişman etti. Sakatlığını atlattıktan sonra Sivas maçıyla birlikte sahalara dönen ve bu karşılaşmada farkını ortaya koyan sambacının bu performansı İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. "unitedinfocus" adlı haber sitesi; Fred'in performansını "F.Bahçe'de parlıyor" diyerek okuyucularına duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fred Fenerbahçe'de parlıyor
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, sergilediği performansla kırmızı-şeytanları pişman etti. Sakatlığını atlattıktan sonra Sivas maçıyla birlikte sahalara dönen ve bu karşılaşmada farkını ortaya koyan sambacının bu performansı İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. "unitedinfocus" adlı haber sitesi; Fred'in performansını "F.Bahçe'de parlıyor" diyerek okuyucularına duyurdu.
DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil'le...
KKTC'de Yahudi istilasına karşı harekete geçildi! Yasal düzenlemeler yolda
Buruk'tan şaşırtan karar! İşte A. Demirspor maçı 11'i
F.Bahçe'ye Werner müjdesi! Resmi açıklama geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya'dan taraftarı coşturacak 2 yıldız!
F.Bahçe'ye Werner müjdesi! Resmi açıklama geldi
KUZEY BORU HALKA ARZI NE ZAMAN? | KBORU halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?
İstanbul barajlarda son durum 8 Aralık 2023
İSTANBUL 8 ARALIK İPTAL SEFERLER | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham evinde kayıp! Tottenham evinde kayıp! 01:30
Tottenham evinde kayıp! Tottenham evinde kayıp! 01:08
Rize'den gol şov Rize'den gol şov 00:55
Başakşehir rahat geçti Başakşehir rahat geçti 00:53
Efes’i Larkin sırtladı: 97-89 Efes’i Larkin sırtladı: 97-89 00:52
Atina'da dev buluşma Atina'da dev buluşma 00:51
Daha Eski
Everton Newcastle'ı devirdi! Everton Newcastle'ı devirdi! 00:40
Everton Newcastle'ı devirdi! Everton Newcastle'ı devirdi! 00:35
G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! M. City'nin yıldızı... G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! M. City'nin yıldızı... 00:05
F.Bahçe'ye Werner müjdesi! Resmi açıklama geldi F.Bahçe'ye Werner müjdesi! Resmi açıklama geldi 00:05
Başakşehir turu kaptı! Başakşehir turu kaptı! 00:05
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... 00:05