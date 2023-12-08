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Fred Fenerbahçe'de parlıyor
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, sergilediği performansla kırmızı-şeytanları pişman etti. Sakatlığını atlattıktan sonra Sivas maçıyla birlikte sahalara dönen ve bu karşılaşmada farkını ortaya koyan sambacının bu performansı İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. "unitedinfocus" adlı haber sitesi; Fred'in performansını "F.Bahçe'de parlıyor" diyerek okuyucularına duyurdu.
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