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En deneyimlisi Ferdi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadelede sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor. 2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, bugüne kadar 7 kez Beşiktaş müsabakasında görev aldı. FERDI Kadıoğlu'nun oynadığı Beşiktaş derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 1 kez galip ayrılırken, 3'er defa da beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 13'ü Süper Lig, 7'si Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 20 müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Bu seneki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ferdi'yi şu anda 6 kulüp takip ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 06:50
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En deneyimlisi Ferdi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadelede sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor. 2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, bugüne kadar 7 kez Beşiktaş müsabakasında görev aldı. FERDI Kadıoğlu'nun oynadığı Beşiktaş derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 1 kez galip ayrılırken, 3'er defa da beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 13'ü Süper Lig, 7'si Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 20 müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Bu seneki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ferdi'yi şu anda 6 kulüp takip ediyor.
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