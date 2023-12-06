Fred döndü Fenerbahçe şahlandı

Brezilyalı yıldızın yokluğunda Konferans Ligi'ndeki Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarını kaybeden sarı-lacivertliler, ligde de Trabzonspor'a boyun eğdi, Adana Demir'le berabere kaldı. Fenerbahçe sadece, Fred'siz çıktığı Karagümrük maçından galibiyetle ayrıldı. Yokluğu çokça hissedilen Fred, Sivas karşısında sahanın en iyilerindendi

MAESTRO GİBİ YÖNETTİ

Formasına kavuşan ve ilk 11'de maça başlayan Sambacı, görev yaptığı süre boyunca 54 kez topla buluştu. 41 isabetli pas yapan ve yüzde 78 isabet sağlayan Brezilyalı oyuncu, 12 ikili mücadelenin 5'inden de galip çıktı. Üçüncü bölgedeki etkinliğiyle fark yaratan Fred, Fenerbahçe'nin hücum aksiyonlarında da kilit rol üstlendi. Takımın ön alan baskısında başrolde yer alan Sambacı, orta alanda takımı maestro gibi yönetti ve sakatlık sonrası dönüşü Fenerbahçe'yi şaha kaldırdı.

TARAFTAR RAHATLADI

GÜRCAN BİLGİÇ:

"Fred'in sahada olması bile iyimserlik rüzgarını estirdi statta. Taraftarın rahatlaması, endişelerinden arınması için yeterli oldu."