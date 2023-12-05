Maestro işi

Nordsjaelland yenilgisini unutturmak isteyen F.Bahçe, Sivas karşısında usta ayaklarıyla moral buldu. Maça baskılı başlayan F.Bahçe, bu baskının ödülünü 16. dakikada aldı. Tadic'in ortasında altıpas çizgisinde topa dokunan Szymanski'yle öne geçti. 24 yaşındaki maestro, 24 maçta 9 gol, 6 asiste ulaştı. Polonyalı orta saha, ligde 7 gol, 4 asist katkısı sağladı. Szymanski, 9. haftada Kadıköy'de 4-2 kazanılan Hatay maçının ardından 5 hafta sonra golle buluştu.

İRFAN'IN KARİYER GECESİ

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde ise bir başka yıldız sahne aldı. Samuel, sağ kanatta hareketlenen İrfan Can'a pasını aktardı. Topu kontrol ettikten sonra usta işi bir çalımla önünü boşaltan milli yıldız, klas bir ayak içi plaseyle topu tavana asıp, jeneriklik bir gole imza attı. 28 yaşındaki maestro, 22 maçta 9 gol, 3 asiste ulaştı. Ligde 6. golünü atıp en golcü sezonuna da adını yazdırdı. 10. haftada deplasmanda 5-0 kazanılan Pendik maçının ardından gol orucunu Sivasspor karşılaşmasıyla bozdu.

ASİST'AN DUSAN TADIC

Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski ile attığı ilk golde yine bu sezon alışılagelen bir işbirliği yaşandı. Szymanski'nin golünde asisti yapan isim Dusan Tadic oldu. Tadic, Szymanski'nin kaydettiği son 3 golün de pasını verdi. Tadic öte yandan bu sezonki gol pası sayısını da 5'e yükseltti. 35 yaşındaki Sırp orta sahanın ligde 6 da golü bulunuyor.