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Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Pendikspor ile oynanan maçta kasığından sakatlanan ve 6 maç kaçıran Fred ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:37
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Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

35. RANDEVU

Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, yarın oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 34 müsabakadan 19'unu Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 71 golüne, Sivasspor 44 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 17 müsabakanın 12'sini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

Bu maçlarda Fenerbahçe 37 gol atarken, Sivasspor ise 17 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi merak edilen konulardan biri de Fred'in durumu oldu.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

Brezilyalı yıldız, ligin 10. haftasında Pendikspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçirmişti.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

Lig ve Avrupa'da toplam 6 maç kaçıran tecrübeli oyuncu, Sivasspor maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Sivasspor ile oynanacak maçta Fred'e ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

Brezilyalı yıldız, 5 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! İsmail Kartal...

Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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