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Fenerbahçe EMS Yapı Sivasspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 14. hafta maçında Fenerbahçe sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 21:00
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Fenerbahçe EMS Yapı Sivasspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligde 14. hafta maçında Fenerbahçe sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Burak, N'Jie, Manaj

FENERBAHÇE - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

CRESPO SINIRDA

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Portekizli oyuncu, EMS Yapı Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'DA KOITA SAKAT

EMS Yapı Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor. Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor.

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