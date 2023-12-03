Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi.
UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi.
Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında evinde EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.
ZAJC RİSKE EDİLMEYECEK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'ın zorlu müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan Sloven oyuncu, Nordsjaelland kafilesinde de yer almamıştı.
Miha Zajc'ın, Sivasspor maçında da riske edilmeyecek.
SERDAR VE MERT HAKAN HAZIR DEĞİL
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan diğer isimler Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, henüz hazır durumda bulunmuyor.
Uzun süreli sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalar yapan her 2 oyuncunun da Sivasspor maçında kadroda olması beklenmiyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc da müsabakada forma giyemeyecek.
FRED, DJIKU VE FERDİ...
Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak.
Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi.
EMS Yapı Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor.
Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere 5 maç kaçırmıştı.
Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı.
Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.
CRESPO KIZAĞA ÇEKİLECEK!
Son dönemdeki performansıyla eleştirilen ve taraftarın tepkisini çeken Miguel Crespo, Sivasspor'a karşısında kızağa çekilecek.
FENERBAHÇE'NİN SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
"Livakovic, Ferdi, Samet, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko"