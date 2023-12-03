Haberler Fenerbahçe Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakadan mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal, tüm planlarını 3 puan üzerine kuruyor. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan üst üste müjdeli haberler geldi. İlk 11'ini belirleyen deneyimli hoca, yıldız ismi kızağa çekme kararı aldı. İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında sahaya çıkması beklenen 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 10:00
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Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında evinde EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

ZAJC RİSKE EDİLMEYECEK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'ın zorlu müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan Sloven oyuncu, Nordsjaelland kafilesinde de yer almamıştı.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Miha Zajc'ın, Sivasspor maçında da riske edilmeyecek.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

SERDAR VE MERT HAKAN HAZIR DEĞİL
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan diğer isimler Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, henüz hazır durumda bulunmuyor.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Uzun süreli sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalar yapan her 2 oyuncunun da Sivasspor maçında kadroda olması beklenmiyor.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc da müsabakada forma giyemeyecek.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

FRED, DJIKU VE FERDİ...
Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

EMS Yapı Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere 5 maç kaçırmıştı.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.

Yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

CRESPO KIZAĞA ÇEKİLECEK!
Son dönemdeki performansıyla eleştirilen ve taraftarın tepkisini çeken Miguel Crespo, Sivasspor'a karşısında kızağa çekilecek.

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