Haberler Fenerbahçe Bedavaya geldi 7 milyona gidiyor

Bedavaya geldi 7 milyona gidiyor

Fenerbahçe, sezon başında Ryan Kent'i Glasgow Rangers'tan bedelsiz olarak transfer etti. Ancak teknik direktör İsmail Kartal, kendisi gelmeden önce transfer edildiği için İngiliz oyuncunun üzerini çizdi ve ocak ayında yollar ayrılacak. İki İngiliz ekibi Leeds United ile Bournemouth, Kent için 7 milyon euroyu gözden çıkardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Bedavaya geldi 7 milyona gidiyor
Fenerbahçe, sezon başında Ryan Kent'i Glasgow Rangers'tan bedelsiz olarak transfer etti. Ancak teknik direktör İsmail Kartal, kendisi gelmeden önce transfer edildiği için İngiliz oyuncunun üzerini çizdi ve ocak ayında yollar ayrılacak. İki İngiliz ekibi Leeds United ile Bournemouth, Kent için 7 milyon euroyu gözden çıkardı.
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