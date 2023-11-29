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TFF'den flaş Süper Kupa finali açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama geldi. Resmi siteden yapılan duyuruda, "Kulüplerimize gelir getirmesi amacıyla Turkcell Süper Kupa'nın yurtdışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:51 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:52
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TFF'den flaş Süper Kupa finali açıklaması!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali, 29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın proje ve yetkisinin tamamen kendilerine ait olduğunu açıkladı.

İşte o açıklama...

"29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad şehrinde bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda TSİ 20.45'te oynanacağını ve yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu TV kanallarından ATV'de canlı olarak yayınlanacağını daha önce duyurduğumuz, organizasyon yetkisi Federasyonumuza ait olan Turkcell Süper Kupa müsabakası ile ilgili bir web sitesinde çıkan "Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi" başlıklı yazıda maçın Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Sayın Ali Koç'a ait olduğu iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. TFF olarak Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla çok önemli projeler üzerinde çalıştığımızı daha önce de ifade etmiştik. Bu vizyonla tekrar altını çizerek hatırlatmak isteriz ki kulüplerimize gelir getirmesi amacıyla Turkcell Süper Kupa'nın yurtdışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir. Konuyla ilgili olarak Federasyonumuz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini tekrar önemle rica ederiz."

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