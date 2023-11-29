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Fenerbahçe'nin Sırp Futbolcusu Dusan Tadic ile Sırp baketbolcusu Marko Guduric bir araya geldi

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin Sırp furbolcusu Dusan Tadic ile Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbol oyuncusu Marko Guduric, UEFA tarafından düzenlenen organizasyonda, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir araya geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 10:07
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Fenerbahçe'nin Sırp Futbolcusu Dusan Tadic ile Sırp baketbolcusu Marko Guduric bir araya geldi

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen vatandaşı Marko Guduric ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir araya geldi.

UEFA tarafından resmi dijital kanalları için yapılan organizasyonda, iki Sırp oyuncu bir araya geldi. Marko Guduric, Dusan Tadic'i saha içinde karşılarken, ikilinin salonda yaptıkları şut çalışması renkli görüntülere sahne oldu.

Sporcular Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alan Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ni de gezerken, Marko Guduric günün anısına Dusan Tadic'e üzerinde isminin yazılı olduğu basketbol forması hediye etti.

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