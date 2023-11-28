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Galatasaray'a gülüyoruz

Fenerbahçe Genel Sekteteri Kızılhan, Sert sözlerle yüklendi... Kanarya'nın Karagümrük'ü yenddiği maçta Samet'in pozisyonu üzerine yapılan tartışmalara cevap geldi: Sosyal medya manipülasyonlarıyla gündem belirlemeye çalışan Galatasaray Kulübünün iki yüzlülüğü ortadadır.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 06:50
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Galatasaray'a gülüyoruz

Süper Lig'de sarı-lacivertliler evinde Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken Samet Akaydin'in pozisyonu gündeme oturdu. Başta Galatasaray olmak üzere rakip takım taraftarları bu pozisyonun penaltı olduğunu iddia ederken, Fenerbahçeliler ise maçın sadece bu olay üzerinden yorumlanmasının karşısına geçti. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan sert bir açıklama yaptı. Kızılhan'ın hedefinde Galatasaray vardı. Sarı-kırmızılı kulübün Fenerbahçe- Karagümrük karşılaşmasına dair aldığı pozisyon için "Gülümseyerek izledik" ifadelerini kullandı.

OFSAYTIMSININ ADRESİ

Türk futbol literatürüne bir daha silinmemek üzere girmiş yegane sözcük olan "Ofsaytımsı" nın adresi olan, sistemdeki elleri vasıtasıyla her konuyu "kullanışlı hale" getiren, elimizde kanıtlı belgeli olaylar var diyerek kanal kanal gezen ama sonunda ortaya hiçbir şey koyamayan, sosyal medya ve medyadaki manipülasyonlarıyla gündem belirlemeye çalışan kulübün ikiyüzlülüğü ortadadır."

VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN

Takımımızın oynadığı son maçtaki pozisyondan biri olan 52. dakikadaki penaltı pozisyonunun ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını bekliyoruz. Sezon başından bu yana hemen hemen her hafta fahiş hatalara maruz kalan taraf olarak, rakiplerimiz de dahil olmak üzere, tüm tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarının açıklanması konusunda yüreği yeten herkesi bu çağrıyı desteklemeye davet ediyoruz"

PENALTIMIZ VERİLMEDİ

İşte Burhan Kızılhan'ın açıklamaları: "Sezonun ilk haftasından itibaren hemen hemen tüm kritik anlarda ve gri pozisyonların neredeyse tamamında aleyhimize kararlar verildiği kamuoyunun malumudur. Bu durum Karagümrük maçımızın 33. dakikasında da değişmemiş, penaltı verilmesi gereken pozisyonumuz serbest vuruş şeklinde değerlendirilmiştir. Takımımız adına verilmeyen net bir penaltı pozisyonu es geçilmişken, sadece rakibimizin haklı penaltı beklentisi üzerinden tüm maçın kamuoyu gündemine getirilmesi yıllardır süregelen algı çalışmasına yeni bir örnektir."

O SEZONLAR GİBİ OLMAYACAK

Dokuz sezondur şampiyon olmamasına rağmen, geride kalan 9 sezonda 'şampiyon yapılacak' diye hakkında sayısız hurafe üretilmiş, yarıştan koparılmış, aleyhine kamuoyu oluşturulmuş, Fenerbahçe Futbol Takımı ve camiası olarak; bu sezonun ezberlediğiniz sezonlar gibi olmayacağını açıkça söylüyoruz"

KARAGÜMRÜK İSTESİN YENİDEN OYNARIZ

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; rakibimiz Fatih Karagümrük Takımı'nın da onay vermesi halinde oynadığımız bu müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz"

TRİO'YA BİR BAKIN

"Süper Lig yayıncı kuruluşunda yer alan Trio programının verilerine göre 13 hafta itibariyle Fenerbahçe'nin 5 (beş) aleyhine, G.Saray'ın 1 (bir) lehine hakem kararı verilmiştir."

İŞTE KART TABLOSU

Burak Kızılhan'ın açıklamasının sonunda Fenerbahçe Kulübü, bu sezon gösterilen sarı ve kırmızı kartların tablosunu da paylaştı.

İşte o liste:

Fenerbahçe 31 sarı 2 kırmızı

Gakatasaray 24 sarı 0 kırmızı

Beşiktaş 27 sarı 2 kırmızı

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