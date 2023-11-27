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Fenerbahçe: Maç tekrar oynansın

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçına ilişkin bir açıklama yaptı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 14:49 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 14:57
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Fenerbahçe: Maç tekrar oynansın

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan ve rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, pazar günü oynanan maçla ilgili bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın sözlerinin yer aldığı açıklamada sarı-lacivertliler, 52. dakikadaki penaltı pozisyonunun ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasının beklendiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler ayrıca VavaCars Fatih Karagümrük'ün de onay vermesi halinde müsabakayı tekrar oynamaya hazır olduklarını vurguladı.

İşte açıklamanın tamamı:

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