Fenerbahçe: Maç tekrar oynansın

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan ve rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, pazar günü oynanan maçla ilgili bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın sözlerinin yer aldığı açıklamada sarı-lacivertliler, 52. dakikadaki penaltı pozisyonunun ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasının beklendiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler ayrıca VavaCars Fatih Karagümrük'ün de onay vermesi halinde müsabakayı tekrar oynamaya hazır olduklarını vurguladı.

İşte açıklamanın tamamı: