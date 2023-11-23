TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye gelecek mi? İspanyollar yazdı

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, yaşanan sakatlıkların ardından stoper mevkisine takviye yapmak için harekete geçti.
Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Çağlar Söyüncü'ydü...
İspanyol basını, Fenerbahçe ile adı anılan Çağlar Söyüncü'nün sarı-lacivertli kulübe gitmesinin zor olduğunu duyurdu.
Haberde; Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Çağlar'ı bırakmak istemediğine vurgu yapıldı.
"Çağlar Söyüncü, Diego'ya göre kadronun önemli isimlerinden biri" ifadelerine yer verildi.
27 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı.
Milli futbolcunun İspanyol temsilcisiyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?
23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
27 yaşındaki Çağlar Söyüncü, kariyerine Menemenspor altyapısında başladı.
Başarılı stoper sırasıyla Bucaspor, Yeşiltepe, Aliağa, Altınordu, Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formaları giydi.
1.87 cm boyundaki oyuncu, stoper mevkisinde forma giyiyor. Çağlar ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Çağlar'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro...