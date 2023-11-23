Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye gelecek mi? İspanyollar yazdı

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye gelecek mi? İspanyollar yazdı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, yaşanan sakatlıkların ardından stoper mevkisine öncelik verme kararı almıştı. Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden biri de Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'ydü. İspanyol basını son gelişmeyi duyurdu. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:32
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TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye gelecek mi? İspanyollar yazdı

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye gelecek mi? İspanyollar yazdı

Sarı-lacivertliler, yaşanan sakatlıkların ardından stoper mevkisine takviye yapmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye gelecek mi? İspanyollar yazdı

Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Çağlar Söyüncü'ydü...

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye gelecek mi? İspanyollar yazdı

27 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla 5 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye gelecek mi? İspanyollar yazdı

Milli futbolcunun İspanyol temsilcisiyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye gelecek mi? İspanyollar yazdı

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye gelecek mi? İspanyollar yazdı

27 yaşındaki Çağlar Söyüncü, kariyerine Menemenspor altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye gelecek mi? İspanyollar yazdı

Başarılı stoper sırasıyla Bucaspor, Yeşiltepe, Aliağa, Altınordu, Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye gelecek mi? İspanyollar yazdı

1.87 cm boyundaki oyuncu, stoper mevkisinde forma giyiyor. Çağlar ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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