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Fenerbahçe'de Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Fenerbahçe, yaptığı antremanla maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 18:52 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 18:53
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Fenerbahçe'de Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, hücum organizasyonlarıyla devam etti. İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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