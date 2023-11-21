Fenerbahçe'de Osayi Samuel kararı! Sözleşmesi...

Fenerbahçe, 2021'de renklerine kattığı Bright Osayi Samuel'in performansından bir hayli memnun. Fenerbahçe yönetimi, Nijerya Milli Takımı'nı seçen başarılı oyuncusuyla masaya oturmaya hazırlanıyor. Osayi'nin kontratı 2025 yılında sona eriyor. Kanarya, yıldız sağ bekin kontratını uzatmak için kısa süre içinde görüşmeleri başlatacak. İngiltere'de Championship takımlarından da teklif alan Osayi'ye güçlendirilmiş bir öneri sunulacak. Sözleşmesi de 2027 yılına çekilecek. Türkiye'de yaşamaktan mutlu olan, sarı-lacivertli formayı da severek giyen Osayi teklife sıcak bakıyor.