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Adana Demirspor ile berabere kalan Fenerbahçe milli araya lider girdi

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Ezeli rakibi Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından averajla liderliği geri aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:57
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Adana Demirspor ile berabere kalan Fenerbahçe milli araya lider girdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. 11'inci haftada Trabzonspor mağlubiyetinin ardından liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin Hatayspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından averajla liderliği geri alarak milli araya zirvede girdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmayınca taraflar, sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından ligdeki ilk beraberliğini alan sarı-lacivertli ekip, 10 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan ve averajla ilk sırada yer alarak milli maç arasına girdi. Adana Demirspor ise 22 puan ve averajla kendisine 3'üncü sırada yer buldu.

LİGDE DEPLASMANDA GOL YEMEME SERİSİNİ SÜRDÜ

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda gol yememe serisini Adana Demirspor karşısında da devam ettirdi. Bu sezon deplasmanda çıktığı ilk 5 maçta 5 galibiyet alan ve ilk beraberliğini Adana Demirspor karşısında elde eden sarı-lacivertliler, bu 6 karşılaşmada da rakiplerine gol şansı tanımadı. Fenerbahçe, bu 6 karşılaşmada rakip filelere 11 gol bıraktı.

ADANA DEMİRSPOR'UN SERİSİ BİTTİ

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak rakibinin iç sahada bu sezon süregelen galibiyet serisini sonlandırdı. Ligde bu sezon sahasında çıktığı 6 maçta 6 galibiyet alan Adana ekibi, bu maçlarda rakip filelere 17 gol atmıştı. Mavi-beyazlılar, bu sezon iç sahada ilk puan kaybını Fenerbahçe karşısında aldı. Adana Demirspor, ayrıca bu sezon Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Turu'nda oynadığı 3 iç saha maçından da galibiyetle ayrılma başarısı göstermişti.

ADANA DEMİRSPOR ADINA BU SEZON BİR İLK

Adana Demirspor, bu sezon Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı. Adana ekibi, sarı-lacivertli ekip ile oynadığı karşılaşmada rakip kaleye isabetli şut atamadan karşılaşmayı tamamladı. Fenerbahçe maçına kadar ligde oynadığı 11 karşılaşmada da rakip kaleye isabetli şut atmayı başaran Adana temsilcisi, sarı-lacivertli ekibin kalesine 4 şut yollarken bunlarda isabet sağlayamadı. Adana Demirspor, bu sezon ortalama 5.33 isabetli şut ile bu alanda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından 3'üncü sırada yer alıyor. Mavi-beyazlı ekip, ayrıca 0.17 xG (gol beklentisi) ile bu sezonun bu alanda da en düşük rakamına ulaştı.

OSAYI-SAMUEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Nijeryalı savunma oyuncusu, milli aranın ardından ligde Fatih Karagümrük ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

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