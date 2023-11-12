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Kadınlarda derbi zamanı
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol takımı bugün ezeli rakibi Galatasaray'la karşılaşacak. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk derbisi olacak olan bu karşılaşma saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. F.Bahçe, dev derbi öncesinde 24 puanla ikinci, Galatasaray Petrol Ofisi ise 24 puanla ve averajla üçüncü sırada...
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