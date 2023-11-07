FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic devreye girdi! Dikkat çeken sözler

Fenerbahçe'de Trabzonspor mağlubiyetinin unutulması için teknik direktör İsmail Kartal'ın yanında Kaptan Edin Dzeko ve takımın önemli isimlerinden Dusan Tadic'in de devreye girdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de Trabzonspor mağlubiyetinin unutulması için teknik direktör İsmail Kartal'ın yanında Kaptan Edin Dzeko ve takımın önemli isimlerinden Dusan Tadic'in de devreye girdiği öğrenildi.
Milliyet'te yer alan habere göre Dzeko-Tadic ikilisinin takımdaki diğer isimlere, "Seriyi devam ettirmek tabii ki isterdik. Ama hocamızı İsmail Kartal'ın da dediği gibi Trabzonspor mağlubiyetini bir yol kazası olarak görmeliyiz ve hemen ayağa kalkmalıyız. Bu takım nasıl 19'da 19 yaptıysa devamını getirecektir. Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında da aramızda olmayacak arkadaşlarımız var. Ama sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Trabzonspor maçındaki hatalarımızı tekrarlamayıp yeni bir seri için ilk adımı atmalıyız" dediği öğrenildi.
Öte yandan İsmail Kartal, Trabzonspor mücadelesinde taraftardan gördüğü tepkinin ardından oyundan çıktıktan sonra kulübeye değil doğrudan soyunma odasına giden Samet Akaydin ile devam etme kararı aldı.
U19 Takımı'ndan Yusuf Akçiçek'i de kadroya alacak olan tecrübeli çalıştırıcının buna rağmen tercihini Samet'ten yana kullanması bekleniyor.
Adana Demirspor maçında milli futbolcuya şans verecek olan Kartal, Samet'i mental olarak ayağa kaldırmak için sürekli oyuncusuyla konuşuyor.
FRED YETİŞEBİLİR
Sarı-lacivertli takımda Djiku'nun Adana Demirspor mücadelesine yetişmeyeceği öğrenilirken, teknik heyet ve sağlık ekibinin diğer sakat isim Fred'in durumunu her gün takip ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren başarılı bir performans gösteren tecrübeli oyuncunun, pazar günü Süper Lig'de oynanacak karşılaşmaya yetişmesi için sağlık ekibi adeta seferber olurken, son kararı teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği öğrenildi.
Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 13 maçta şans bulan Fred, gol atamasa da yaptığı 4 asistle takıma katkı sağladı.
TRANSFER ZİRVESİ AVRUPA'DAN SONRA
Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular üst sıralardaki yerini korumak için çalışırken, yönetim de ara transfer döneminin planlamasını yapıyor.
Sarı-lacivertli idarecilerin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Ludogorets maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile bir toplantı yapacağı ve listesini oluşturacağı öğrenildi.
Kartal'ın isteği doğrultusunda hamlelerde bulunacak olan yönetim, belirlenen oyuncularla tek tek görüşerek son kararını verecek.
Yaz döneminde transferi erken bitiren ve uyum sorununun en aza inmesini sağlayan idarecilerin ara dönemde de aynı çalışmayı yapması bekleniyor.