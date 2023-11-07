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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic devreye girdi! Dikkat çeken sözler

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Kaybedilen 3 puan camiada moralleri bozarken takım kaptanı Edin Dzeko ve tecrübeli yıldız Dusan Tadic'in devreye girerek soyunma odasında arkadaşlarına bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 09:30
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic devreye girdi! Dikkat çeken sözler

Fenerbahçe'de Trabzonspor mağlubiyetinin unutulması için teknik direktör İsmail Kartal'ın yanında Kaptan Edin Dzeko ve takımın önemli isimlerinden Dusan Tadic'in de devreye girdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic devreye girdi! Dikkat çeken sözler

Milliyet'te yer alan habere göre Dzeko-Tadic ikilisinin takımdaki diğer isimlere, "Seriyi devam ettirmek tabii ki isterdik. Ama hocamızı İsmail Kartal'ın da dediği gibi Trabzonspor mağlubiyetini bir yol kazası olarak görmeliyiz ve hemen ayağa kalkmalıyız. Bu takım nasıl 19'da 19 yaptıysa devamını getirecektir. Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında da aramızda olmayacak arkadaşlarımız var. Ama sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Trabzonspor maçındaki hatalarımızı tekrarlamayıp yeni bir seri için ilk adımı atmalıyız" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic devreye girdi! Dikkat çeken sözler

Öte yandan İsmail Kartal, Trabzonspor mücadelesinde taraftardan gördüğü tepkinin ardından oyundan çıktıktan sonra kulübeye değil doğrudan soyunma odasına giden Samet Akaydin ile devam etme kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic devreye girdi! Dikkat çeken sözler

U19 Takımı'ndan Yusuf Akçiçek'i de kadroya alacak olan tecrübeli çalıştırıcının buna rağmen tercihini Samet'ten yana kullanması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic devreye girdi! Dikkat çeken sözler

Adana Demirspor maçında milli futbolcuya şans verecek olan Kartal, Samet'i mental olarak ayağa kaldırmak için sürekli oyuncusuyla konuşuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic devreye girdi! Dikkat çeken sözler

FRED YETİŞEBİLİR

Sarı-lacivertli takımda Djiku'nun Adana Demirspor mücadelesine yetişmeyeceği öğrenilirken, teknik heyet ve sağlık ekibinin diğer sakat isim Fred'in durumunu her gün takip ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic devreye girdi! Dikkat çeken sözler

Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren başarılı bir performans gösteren tecrübeli oyuncunun, pazar günü Süper Lig'de oynanacak karşılaşmaya yetişmesi için sağlık ekibi adeta seferber olurken, son kararı teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic devreye girdi! Dikkat çeken sözler

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 13 maçta şans bulan Fred, gol atamasa da yaptığı 4 asistle takıma katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic devreye girdi! Dikkat çeken sözler

TRANSFER ZİRVESİ AVRUPA'DAN SONRA

Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular üst sıralardaki yerini korumak için çalışırken, yönetim de ara transfer döneminin planlamasını yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic devreye girdi! Dikkat çeken sözler

Sarı-lacivertli idarecilerin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Ludogorets maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile bir toplantı yapacağı ve listesini oluşturacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic devreye girdi! Dikkat çeken sözler

Kartal'ın isteği doğrultusunda hamlelerde bulunacak olan yönetim, belirlenen oyuncularla tek tek görüşerek son kararını verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic devreye girdi! Dikkat çeken sözler

Yaz döneminde transferi erken bitiren ve uyum sorununun en aza inmesini sağlayan idarecilerin ara dönemde de aynı çalışmayı yapması bekleniyor.

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