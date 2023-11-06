Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan ve çıktığı 19 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, ligin 11. haftasında Trabzonspor'u ağırladı.
İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan ve çıktığı 19 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, ligin 11. haftasında Trabzonspor'u ağırladı.
Sarı-lacivertliler, kritik mücadeleyi 3-2 kaybederek bu sezon ilk kez yenilgi aldı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Paul Onuachu, Berat Özdemir ve Nicolas Pepe kaydetti.
Fenerbahçe'nin golleri ise Dusan Tadic'ten (p) geldi.
Bu sonuçla ligde ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Stoper hattında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de bu bölgede görev yapan Samet Akaydin ile Jayden Oosterwolde bireysel hatalarıyla saç baş yoldurttu.
Hollandalı oyuncu, kilidi açan Onuachu'yu maç boyunca savunamazken tercihleriyle de çileden çıkardı.
17 pas kaybıyla sahanın en kötüsü olup 3 hava topunun 2'sini kaybetti.
SAMET FIRSAT TEPTİ
Eldeki sağlam tek orijinal stoper Samet, ayağına gelen fırsatı tepti.
Milli futbolcu, hatalarıyla Trabzonspor'a birinci ve üçüncü golü hediye ederken şut engelleme ve pas arası değerlerinde sıfır çekti.
4 ikili mücadelenin 3'ünü kaptırırken 10 kez de rakibe topu verdi.
Sezon başında takımdan gönderilmesi düşünülen Samet Akaydin, sakatlıklar sonrasında önüne gelen forma şansını geri tepti.
Onuachu karşısında hatalar zinciri yapan ve performansı ile taraftarın da ıslıklayıp tepki gösterdiği Samet, iyice gözden düştü.
OCAKTA YOLLAR AYRILIYOR
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde Samet Akaydin ile yollarını ayrılabileceği belirtildi.
YUSUF AKÇİÇEK 11'E
Teknik direktör İsmail Kartal'ın 12. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında Samet Akaydin yerine 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'e şans verebileceği öğrenildi.
Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta süre aldı.
29 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Samet'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.1 milyon Euro.