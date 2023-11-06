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Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenilerek liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çeken Samet Akaydin ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun takımdan ayrılma tarihinin de belli olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 12:21
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Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

Fenerbahçe'nin golleri ise Dusan Tadic'ten (p) geldi.

Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

Bu sonuçla ligde ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

Stoper hattında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de bu bölgede görev yapan Samet Akaydin ile Jayden Oosterwolde bireysel hatalarıyla saç baş yoldurttu.

Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

Hollandalı oyuncu, kilidi açan Onuachu'yu maç boyunca savunamazken tercihleriyle de çileden çıkardı.

Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

17 pas kaybıyla sahanın en kötüsü olup 3 hava topunun 2'sini kaybetti.

Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

SAMET FIRSAT TEPTİ

Eldeki sağlam tek orijinal stoper Samet, ayağına gelen fırsatı tepti.

Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

Milli futbolcu, hatalarıyla Trabzonspor'a birinci ve üçüncü golü hediye ederken şut engelleme ve pas arası değerlerinde sıfır çekti.

Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

4 ikili mücadelenin 3'ünü kaptırırken 10 kez de rakibe topu verdi.

Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

Sezon başında takımdan gönderilmesi düşünülen Samet Akaydin, sakatlıklar sonrasında önüne gelen forma şansını geri tepti.

Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

Onuachu karşısında hatalar zinciri yapan ve performansı ile taraftarın da ıslıklayıp tepki gösterdiği Samet, iyice gözden düştü.

Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

OCAKTA YOLLAR AYRILIYOR

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde Samet Akaydin ile yollarını ayrılabileceği belirtildi.

Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

YUSUF AKÇİÇEK 11'E

Teknik direktör İsmail Kartal'ın 12. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında Samet Akaydin yerine 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'e şans verebileceği öğrenildi.

Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta süre aldı.

Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

29 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte ayrılacağı tarih

Samet'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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