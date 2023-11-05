Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

Eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçı ve hakem Zorbay Küçük'ü Hürriyet'teki yazısında değerlendirdi. İşte o yazı...
Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının kaderini dört isim belirledi. Yüksek tempoda başlayan maçta ne kadar istese de Fenerbahçe ilk 10 hafta ön alanda kurduğu baskıyı başaramadı.
Tabii ki bunun sebebi Trabzonspor'un beklenenin dışında bir oyun kurgusu içinde maça başlamış olmasıydı. Birinci bölgede hiç kısa paslaşmalar yapmadan uzun oynayarak Fenerbahçe'nin ön alan baskısı işlevinin kırılmasına sebep oldu. Buna artı olarak Fenerbahçe kendi sahasında çıkış pasları yaparken ön alan baskısını uygulayan takım Trabzonspor oldu.