Haberler Fenerbahçe Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Hem penaltı hem de kırmızı kartın çıktığı mücadeleyi değerlendiren eski hakem Fırat Aydınus, Zorbay Küçük'ün performansını yorumladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 11:05
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Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

Eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçı ve hakem Zorbay Küçük'ü Hürriyet'teki yazısında değerlendirdi. İşte o yazı...

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının kaderini dört isim belirledi. Yüksek tempoda başlayan maçta ne kadar istese de Fenerbahçe ilk 10 hafta ön alanda kurduğu baskıyı başaramadı.

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

Tabii ki bunun sebebi Trabzonspor'un beklenenin dışında bir oyun kurgusu içinde maça başlamış olmasıydı. Birinci bölgede hiç kısa paslaşmalar yapmadan uzun oynayarak Fenerbahçe'nin ön alan baskısı işlevinin kırılmasına sebep oldu. Buna artı olarak Fenerbahçe kendi sahasında çıkış pasları yaparken ön alan baskısını uygulayan takım Trabzonspor oldu.

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

MAKİNE SEKTEYE UĞRADI

Görüldüğü üzere Paul Onuachu'nun olduğu yerde Becao ve Djiku'nun olmayışı, orta sahada Fred'in eksikliği Fenerbahçe için gerçekten işleyen makinenin sekteye uğramasına sebep oldu.

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

FRED'İN YOKLUĞUNDA İSMAİL DE YOK OLDU

Öyle ki, Fred'in yokluğunda İsmail Yüksek de yok oldu. Mehmet Can'ın kanadını zayıf halka görerek Dusan Tadic ve Ferdi ile bu kanadı kullanmak isteyen Fenerbahçe, bunda ilk yarı başarılı olamadı. Trabzonspor'da özellikle Onuachu ve Mendy başrol oyuncularıydı. Hem yerden hem uzun toplarda Oosterwolde ve Samet, Onuachu karşısında acizleri oynadı. Bu handikapı ilk 30 dakikada gören İsmail Kartal, Onuachu'ya gelen toplara ilk anda basmamalarını ve uzaktan takip etmelerini söyleyip stoperlerini uyardı.

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

3-0'DAN SONRA MAÇIN BÜTÜN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Samet'in Edin Visca'yı soldan kaçırması ve yapılan ortada Oosterwolde'nin çevre kontrolü yapmamasından dolayı Onachu'yu unutması, Trabzonspor'un ilk yarıyı 1-0 önde kapanmasını sağladı.

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

İkinci devrenin hemen başında özellikle Samet'in gerçekten inanılmaz hatalarıyla Trabzonspor bir anda 3-0 öne geçti ve maçın bütün çehresi değişti. Fenerbahçe, 3-0 dan sonra bütün riskleri almaya başladı ve sezon boyunca oynadığı oyun formatından çıktı. Bu anlarda, yakaladığı gol pozisyonları Uğurcan'ın kurtarışları vardı. İki penaltı golüyle farkı tek haneye indirse de yenilmekten kurtalamadı. Motive, konsantre olmuş ve ne oynadığını bilen Trabzon, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendi.

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

SAMET CİDDİ HATALAR YAPTI

Sonuçta bu kritik maçın kaderini Abdullah Avcı'nın analizi, Paul Onuachu'nun fiziği, Samet Akaydın'ın hataları ve Zorbay Küçük'ün kararları belirledi diyebiliriz.

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

HAKEM DAĞILDI, İKİ TARAFA DA ÇOK BÜYÜK HATALAR YAPTI

Bu maça atanması sonrası kamuoyunda yoğun şekilde tartışılan Zorbay Küçük'ün performansı 'perşembenin gelişi çarşambadan belliydi' dedirtti. Küçük, standartları tutturamadı, kontrolü kaçırdı, hakimiyet kuramadığı maçın çoğu bölümünde şuursuzca bir yönetim gösterdi. Ben burada Küçük'e kesinlikle suç bulmuyorum, onu atayan yapay zekayı suçluyorum! Şunu özellikle söylemeliyim ki, iki tarafa da büyük hatalar yaptı. Maalesef dağıldı ve dağınık bir maç yönetti. Tartışmalı pozisyonlar şöyle:

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

ONUACHU'NUN GOLÜNÜN İPTALİNE SAYGI DUYMALI

42. DAKiKADA Paul Onuachu'nun İsmail Yüksek'i formasından çekmesi yoruma açık bir pozisyon. Zorbay Küçük "Faul" diyerek golü iptal etti. Ben de "Açık ve net bir çekme görünüyor" diyerek iptal kararına saygı duyuyorum.

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

BANIYA'NIN SZYMANSKI'YE HAREKETİ PENALTI

47. DAKiKADA Baniya'nın Szymanski'ye, topu engelledikten sonra sol ayağıyla yaptığı bir müdahale var, IFAB bu tip pozisyonlar için "Topa vurup vurmaması önemli değil, kontrolsüz, dikkatsiz ve şiddetli bir şekilde teması varsa penaltıdır" diyor. Ben de buna istinaden "Penaltı" diyorum.

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

PENALTI YERİNE TRABZON LEHİNE FAUL OLMALIYDI

59. DAKiKADA Fenerbahçe lehine verilen penaltıda Tadic, Mehmet Can'ı formasından açıkça çekip ihlal yapıyor. Burada penaltı değil, Trabzonspor lehine faul verilmeliydi.

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

İKİNCİ PENALTI VE TEKRAR EDİLMESİ DOĞRU

86. DAKiKADA Mehmet Can'ın Trabzonspor ceza alanında Miguel Crespo'ya yaptığı hareket sonucu Fenerbahçe lehine verilen penaltı doğru idi. Tadic'in vuruşunda golle sonuçlanmayan penaltının tekrar edilmesi de doğru karardı.

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

OSAYI'YE 'ALDATMA' NEDENİYLE 2. SARI ÇIKMALIYDI

90+3. DAKiKADA Trabzonspor ceza sahasında penaltı almaya çalışan Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, 'aldatmadan' dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç edilmeliydi.

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

TADIC'İN ENİS'E HAREKETİNE PENALTI VERİLEBİLİRDİ

90+4. DAKiKADA Fenerbahçe ceza alanındaki Tadic-Enis mücadelesinde Tadic'in rakibini iki eliyle kavrayıp tutmasına Zorbay Küçük penaltı verse kimse bir şey diyemezdi.

Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

ENİS'İN GOLÜNÜN İPTAL EDİLMESİ DOĞRU KARARDI

90+5. DAKiKADA Trabzonsporlu Enis Destan'ın attığı golün, öncesinde Trezeguet'nin Mert Müldür'ü itmesinden dolayı VAR yardımıyla iptal edilmesi doğru karardı.

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