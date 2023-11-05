Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu!

FRED'İN YOKLUĞUNDA İSMAİL DE YOK OLDU

Öyle ki, Fred'in yokluğunda İsmail Yüksek de yok oldu. Mehmet Can'ın kanadını zayıf halka görerek Dusan Tadic ve Ferdi ile bu kanadı kullanmak isteyen Fenerbahçe, bunda ilk yarı başarılı olamadı. Trabzonspor'da özellikle Onuachu ve Mendy başrol oyuncularıydı. Hem yerden hem uzun toplarda Oosterwolde ve Samet, Onuachu karşısında acizleri oynadı. Bu handikapı ilk 30 dakikada gören İsmail Kartal, Onuachu'ya gelen toplara ilk anda basmamalarını ve uzaktan takip etmelerini söyleyip stoperlerini uyardı.