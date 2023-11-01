FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal 3 isim için raporunu sundu: Ya uzatın ya gönderin!

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor.
Sarı-lacivertli takım, devre arasında gelecek ve gidecek oyuncuları belirlemeye başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal, konuyla ilgili yönetime bir rapor sundu.
Deneyimli çalıştırıcı Batshuayi, Mert Hakan ve Joshua King ile ilgili bir karar verilmesini istedi.
Eğer gelecek sezon takımda kalmaları isteniyorsa sözleşmelerinin bir an önce yenilenmesini talep etti.
Sözleşme yenilenmeyecekse bu üç ismi planlarına dahil etmeyeceğini vurguladı.
Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 3 de asist yaptı.
Sarı-lacivertli takımın tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş, bu sezon 12 maçta görev aldı ve 4 asist kaydetti.
31 yaşındaki Joshua King ise bu sezon toplamda 10 maça çıktı.
Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 4 kez rakip fileleri sarsarken 3 de asist yaptı.