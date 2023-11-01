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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal 3 isim için raporunu sundu: Ya uzatın ya gönderin!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezona iyi bir başlangıç yapan ve henüz yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, yönetime sunduğu raporda 3 isimle ilgili kararını verdi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 09:17
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal 3 isim için raporunu sundu: Ya uzatın ya gönderin!

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal 3 isim için raporunu sundu: Ya uzatın ya gönderin!

Sarı-lacivertli takım, devre arasında gelecek ve gidecek oyuncuları belirlemeye başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal 3 isim için raporunu sundu: Ya uzatın ya gönderin!

Teknik direktör İsmail Kartal, konuyla ilgili yönetime bir rapor sundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal 3 isim için raporunu sundu: Ya uzatın ya gönderin!

Deneyimli çalıştırıcı Batshuayi, Mert Hakan ve Joshua King ile ilgili bir karar verilmesini istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal 3 isim için raporunu sundu: Ya uzatın ya gönderin!

Eğer gelecek sezon takımda kalmaları isteniyorsa sözleşmelerinin bir an önce yenilenmesini talep etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal 3 isim için raporunu sundu: Ya uzatın ya gönderin!

Sözleşme yenilenmeyecekse bu üç ismi planlarına dahil etmeyeceğini vurguladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal 3 isim için raporunu sundu: Ya uzatın ya gönderin!

Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal 3 isim için raporunu sundu: Ya uzatın ya gönderin!

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş, bu sezon 12 maçta görev aldı ve 4 asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal 3 isim için raporunu sundu: Ya uzatın ya gönderin!

31 yaşındaki Joshua King ise bu sezon toplamda 10 maça çıktı.

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