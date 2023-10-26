Fenerbahçe - Ludogorets maçı sonrası İsmail Kartal: Lider çıkmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası konuştu.

İşte o sözler...

"Ludogorets'in iyi bir takım olduğunu söylemiştim. Kazandık, bu güzel. Bu maçta bazı oyuncularımı da oynatarak hem maç motivasyonu hem de fiziksel anlamda hazır hale getirebilmek için onları görmek istedik. Bu maçın rövanşında da inşallah daha iyi bir mücadeleyle 3 puanı alarak gruptan lider çıkmayı hedefliyoruz."

"ZAJC ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZDAN BİR TANESİ"

"Miha Zajc, önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Oyun olarak baktığımız zaman yüzde 100 iyi olmasa da yüzde 70-80 iyiye yakın oynadı, 2 de gol attı. Onun özgüveni açısından iyiydi. Ara ara oynadığı için fiziksel olarak daha yukarıya gelmesi gerekiyor. O da yavaş yavaş olacak. Kendisiyle konuştum, o da farkında. Zajc'ı tebrik ediyorum. Miha Zajc bu değil, daha iyi olması gerekiyor."

"Miha Zajc'ı kazanmak için, onun gibi oyuncuları takımda tutabilmek, adapte edebilmek için oynatmak, şans vermek lazım. Diğer oyuncuları da ara ara dinlendirip lig maçlarında daha dinlenik, rakiplere karşı kadroyu dengeli yürütmek benim işim. 60'da 3 kişiyi bilerek oyundan aldım. Daha fazla yük binmesin diye. Oyuncularımın performansını iyi buldum ama daha iyi olması gerektiğine inanıyorum."