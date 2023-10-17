Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bora Aydınlık'tan flaş açıklama! "En iyisi olmadığımı biliyorum ama..."

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Hull City'nin yolunu tutan 18 yaşındaki Bora Aydınlık kariyerine dair İngiliz basınına konuştu.
İŞTE O SÖZLER:
"Kendine güvendiğini ve söylediklerini yapabileceğini düşündüğünü ifade eden 18 yaşındaki oyuncu, "Top bendeyken yetenekli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. En iyisi olmadığımı biliyorum ama yetenekli bir futbolcuyum.
Çalım atmayı, bire bir oynamayı, orta yapmayı ve skorbordda yer almayı seviyorum. Zenit maçında (Fenerbahçe döneminde oynanan hazırlık maçında) oyuna girdiğimde olduğu gibi, oyunu değiştirebileceğimi düşünüyorum.