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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bora Aydınlık'tan flaş açıklama! "En iyisi olmadığımı biliyorum ama..."

Sezon başı transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Hull City'e kiralık olarak giden Bora Aydınlık kariyeri ile ilgili dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 10:59 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 11:01
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bora Aydınlık'tan flaş açıklama! "En iyisi olmadığımı biliyorum ama..."

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Hull City'nin yolunu tutan 18 yaşındaki Bora Aydınlık kariyerine dair İngiliz basınına konuştu.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bora Aydınlık'tan flaş açıklama! "En iyisi olmadığımı biliyorum ama..."

İŞTE O SÖZLER:

"Kendine güvendiğini ve söylediklerini yapabileceğini düşündüğünü ifade eden 18 yaşındaki oyuncu, "Top bendeyken yetenekli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. En iyisi olmadığımı biliyorum ama yetenekli bir futbolcuyum.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bora Aydınlık'tan flaş açıklama! "En iyisi olmadığımı biliyorum ama..."

Çalım atmayı, bire bir oynamayı, orta yapmayı ve skorbordda yer almayı seviyorum. Zenit maçında (Fenerbahçe döneminde oynanan hazırlık maçında) oyuna girdiğimde olduğu gibi, oyunu değiştirebileceğimi düşünüyorum.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bora Aydınlık'tan flaş açıklama! "En iyisi olmadığımı biliyorum ama..."

Tempo açısından ve savunmayı geriye çekerek sahadaki oyunu değiştirebileceğimi düşünüyorum. Her oyuncunun aynı şeyi düşündüğünü biliyorum ama ben söylediklerimi yapabileceğimi göstermek için şansımı bekliyorum.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bora Aydınlık'tan flaş açıklama! "En iyisi olmadığımı biliyorum ama..."

Kendime oldukça güveniyorum ve her zaman da güveneceğim. Buraya gelmem, Championship'te oynayabileceğime dair kendim için bir meydan okuma" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bora Aydınlık'tan flaş açıklama! "En iyisi olmadığımı biliyorum ama..."

"DAHA BİRÇOK FIRSATIN GELECEĞİNİ BİLİYORUM"

"Karşısına çıkan fırsatları değerlendirmek istediğini söyleyen Bora Aydınlık, "Gerçekten iyi bir kadromuz ve iyi bir menajerimiz var. Herkes bize yardımcı oluyor ve bu yıl başarılı olmamızı istiyor.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bora Aydınlık'tan flaş açıklama! "En iyisi olmadığımı biliyorum ama..."
Bence Premier Lig'e yükselebilmek için gerçekten iyi bir şampiyonluk adayı olacağız. Her fırsat önemlidir ve her gün karşınıza bir fırsat çıkmaz. Hayatınız boyunca onun için çalışmalısınız ve eğer fırsat gelir ve değer verirseniz, bir yıldız olursunuz.
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bora Aydınlık'tan flaş açıklama! "En iyisi olmadığımı biliyorum ama..."

Eğer gelmezse, sadece gidersiniz. Kulübün bana güvendiğini biliyorum. Ben de kulübe güveniyorum. Bu yüzden mücadeleye hazır olduğum sürece daha birçok fırsatın geleceğini biliyorum" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bora Aydınlık'tan flaş açıklama! "En iyisi olmadığımı biliyorum ama..."

BORA AYDINLIK KİMDİR?

18 yaşındaki Bora Aydınlık futbol kariyerine, Fenerbahçe alt yapısında başladı.

Ardından Fenerbahçe'nin U16 ve U19 takımlarında forma terletti.

Yaz transfer döneminde ise İngiliz ekibi Hull City'e kiralandı. Ana mevkisi sol kanat olan futbolcu santrfor ve on numara pozisyonunda görev alabiliyor.

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