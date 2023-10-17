Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bora Aydınlık'tan flaş açıklama! "En iyisi olmadığımı biliyorum ama..."

Bence Premier Lig'e yükselebilmek için gerçekten iyi bir şampiyonluk adayı olacağız. Her fırsat önemlidir ve her gün karşınıza bir fırsat çıkmaz. Hayatınız boyunca onun için çalışmalısınız ve eğer fırsat gelir ve değer verirseniz, bir yıldız olursunuz.