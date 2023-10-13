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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den müjdeli haber!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilere yıldız oyuncudan iyi haber geldi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 19:37 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 19:45
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den müjdeli haber!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'la 22 Ekim Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Salonda core, kuvvet ve dayanıklılık idmanlarıyla başlayan antrenmanın saha etabında ise koşu, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi.

Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, takımla antrenmanlara başladı.

İki gruba ayrılarak 5'e 2 çalışan Fenerbahçeli oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip çalışmalarına yarın devam edecek.

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