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FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin en önemli isimleri arasında yer alan 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa kulüplerinin yakın takibine girdi. Avrupa'dan 5 takım, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için sıraya girdi. Fenerbahçe'deki son durumu merak edilen yıldız oyuncu, geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 16:06
FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında şüphesiz teknik direktör İsmail Kartal'ın da payı oldukça büyük.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'yi 2009-2010 sezonunun başında 8 maçta 8 galibiyete ulaştıran Christoph Daum'un rekoruna ulaştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

Kartal eğer 2 maç daha kazanırsa, Süper Lig'de peş peşe galibiyet rekorunu elinde bulunduran Aykut Kocaman'ı da geride bırakacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

AVRUPA'DA DA KAYIPSIZ
Konferans Ligi ön elemelerinde 6'da 6 yapan Fenerbahçe, H Grubu'na da müthiş bir başlangıç yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

Grubun açılış maçında Nordsjaelland'ı 3-1'lik skorla geçen Fener, sonraki maçta da Spartak Trnava'yı 2-1'le geçti. Avrupa'da da 8 maçını kazandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

YILDIZLAR MARKAJ ALTINDA
Fenerbahçe, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde başarıdan başarıya koşarken yıldız oyuncularının performansı da her geçen gün daha da artıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

Bu isimlerin başında Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski geliyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Szymanski'yi Kasımpaşa maçında Napoli scoutları tribünden izledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

FERDİ İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Sarı-Lacivertliler'in bir başka yıldızı Ferdi Kadıoğlu da Avrupa'nın dev kulüplerinin kadrosuna katmak istediği isimlerden.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

Kasımpaşa maçında Napoli'nin takip ettiği yıldız futbolcu için birçok kulüp sıraya girmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

5 TAKIM TAKİP EDİYOR!
İtalya Ligi takımlarından Napoli dışında Inter de oyuncunun performansını yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Newcastle United Ferdi'yi transfer etmek için sırada bekliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

Almanlar'ın dev ekibi Dortmund da önümüzdeki günlerde Ferdi'nin menajeri ile temas kuracak.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

MENAJERİNE KESİN TALİMAT!
Takvim'in haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun menajeriyle yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan bir yere ayrılmam. Devre arası gelecek teklifleri kesinlikle değerlendirmeye alma" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

Fenerbahçe'nin sezon sonunda milli oyuncu için gelecek resmi teklifleri değerlendireceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 12 maçta 1 gol, 1 asist üretti.

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