FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Menajeriyle konuştu ve...

Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında şüphesiz teknik direktör İsmail Kartal'ın da payı oldukça büyük.
Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında şüphesiz teknik direktör İsmail Kartal'ın da payı oldukça büyük.
Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'yi 2009-2010 sezonunun başında 8 maçta 8 galibiyete ulaştıran Christoph Daum'un rekoruna ulaştı.
Kartal eğer 2 maç daha kazanırsa, Süper Lig'de peş peşe galibiyet rekorunu elinde bulunduran Aykut Kocaman'ı da geride bırakacak.
AVRUPA'DA DA KAYIPSIZ
Konferans Ligi ön elemelerinde 6'da 6 yapan Fenerbahçe, H Grubu'na da müthiş bir başlangıç yaptı.
Grubun açılış maçında Nordsjaelland'ı 3-1'lik skorla geçen Fener, sonraki maçta da Spartak Trnava'yı 2-1'le geçti. Avrupa'da da 8 maçını kazandı.
YILDIZLAR MARKAJ ALTINDA
Fenerbahçe, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde başarıdan başarıya koşarken yıldız oyuncularının performansı da her geçen gün daha da artıyor.
Bu isimlerin başında Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski geliyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Szymanski'yi Kasımpaşa maçında Napoli scoutları tribünden izledi.
FERDİ İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Sarı-Lacivertliler'in bir başka yıldızı Ferdi Kadıoğlu da Avrupa'nın dev kulüplerinin kadrosuna katmak istediği isimlerden.
Kasımpaşa maçında Napoli'nin takip ettiği yıldız futbolcu için birçok kulüp sıraya girmiş durumda.
5 TAKIM TAKİP EDİYOR!
İtalya Ligi takımlarından Napoli dışında Inter de oyuncunun performansını yakından takip ediyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Newcastle United Ferdi'yi transfer etmek için sırada bekliyor.
Almanlar'ın dev ekibi Dortmund da önümüzdeki günlerde Ferdi'nin menajeri ile temas kuracak.
MENAJERİNE KESİN TALİMAT!
Takvim'in haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun menajeriyle yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan bir yere ayrılmam. Devre arası gelecek teklifleri kesinlikle değerlendirmeye alma" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin sezon sonunda milli oyuncu için gelecek resmi teklifleri değerlendireceği belirtildi.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 12 maçta 1 gol, 1 asist üretti.
12 maçın 11'inde 90 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu sadece Zimbru ile oynanan ikinci maçın 66. dakikasında oyundan alındı.