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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal rekora koşuyor! Şampiyonları geride bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0'la geçen Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal rekora koşuyor. Sarı-lacivertlilerle 3. dönemini yaşayan deneyimli teknik adam, oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkati çekiyor. İşte tecrübeli çalıştırıcının istatistikleri... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 14:27
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal rekora koşuyor! Şampiyonları geride bıraktı

Bu sezon ligde ve Avrupa'da 7'şer müsabakaya çıkan ve oynadığı toplam 14 resmi maçın tamamını kazanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın performansı göz dolduruyor.Takımına hem savunmada hem de hücumda tarihinin en iyi başlangıçlarından birini yaşatan Kartal, sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig'de en az 10 maça çıkan teknik direktörler içinde yakaladığı puan ortalamasıyla kulüp tarihine geçmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal rekora koşuyor! Şampiyonları geride bıraktı

Ligde Fenerbahçe'nin başında çıktığı 2 dönemde 2.21 puan ortalaması elde eden Kartal, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen Jorge Jesus, Christoph Daum, Emre Belözoğlu, Todor Veselinovic ve Carlos Alberto Parreira gibi teknik adamların gerisinde yer alıyordu.Bu sezon gösterdiği performansla Carlos Alberto Parreira dışındaki tüm teknik adamları tek tek geride bırakan İsmail Kartal, kulübün lig tarihindeki en başarılı 2. teknik direktörü oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal rekora koşuyor! Şampiyonları geride bıraktı

Ortalaması 2.30'u geçti

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile lig tarihindeki puan ortalamasında 2.30'u geçmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal rekora koşuyor! Şampiyonları geride bıraktı

Çaykur Rizespor maçıyla, sarı-lacivertliler ile 59'uncu karşılaşmasına çıkan Kartal, 41 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Deneyimli teknik adam, söz konusu müsabakalarda 2.30'un üzerinde puan ortalaması yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal rekora koşuyor! Şampiyonları geride bıraktı

Daum ve Belözoğlu'nu geride bıraktı

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin lig tarihinde en yüksek puan ortalamaları bulunan teknik direktörlerden Christoph Daum ve Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı. Fenerbahçe ile ligde 2 ayrı dönemde 4 sezon teknik direktörlük yapan Alman teknik adam Christoph Daum, üst üste 2 şampiyonluk yaşamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal rekora koşuyor! Şampiyonları geride bıraktı

Kalan 2 sezondaki 2 şampiyonluğu ise son maçlarda kaybeden Daum, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların beğenisini toplamıştı. Söz konusu süreçte Fenerbahçe'nin başında 136 maça çıkan Daum, 97 galibiyet, 20 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal rekora koşuyor! Şampiyonları geride bıraktı

Deneyimli teknik adam, elde ettiği bu sonuçlarla ligde 2.28 puan ortalaması yakalamıştı. RAMS Başakşehir galibiyeti öncesinde 2.28 puan ortalamasına ulaşan Kartal, söz konusu galibiyetiyle puan ortalamasını 2.29'a yükseltmiş ve Daum'u geride bırakmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal rekora koşuyor! Şampiyonları geride bıraktı

Emre Belözoğlu'nu geçerek 2. sıraya yükseldi
İsmail Kartal, Daum'dan sonra Emre Belözoğlu'nu da geride bıraktı. Sarı-lacivertliler ile ligde 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, bu dönemde elde ettiği 7 galibiyet, 2 beraberlik ve tek mağlubiyetle 2.30 puan ortalaması yakalamıştı. Çaykur Rizespor müsabakası öncesinde 2.29 puan ortalamasına çıkan Kartal, Karadeniz temsilcisini de geçerek ortalamasını 2.30'un üzerine taşıdı ve Emre Belözoğlu'nu da geçmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal rekora koşuyor! Şampiyonları geride bıraktı

Jesus 2.22'de kalmıştı
Fenerbahçe'de geçen sezon görev yapan Jorge Jesus, İsmail Kartal'ın oldukça gerisinde kalmıştı. Söz konusu dönemde oldukça etkili bir başlangıç yapan Portekizli teknik adam, 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ligi 2.22 puan ortalamasıyla tamamlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal rekora koşuyor! Şampiyonları geride bıraktı

Şimdiki hedef Parreira

Fenerbahçe'de 1995-1996 sezonunda teknik direktörlük yapan ve şampiyonluğa ulaşan Brezilyalı çalıştırıcı Carlos Alberto Parreira, sarı-lacivertlilerin en başarılı teknik direktörü konumunda bulunuyor.Söz konusu sezonda takımıyla 34 maça çıkan Parreira, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2.47 puan ortalamasına ulaşmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal rekora koşuyor! Şampiyonları geride bıraktı

Şampiyon yerli teknik adamları geride bıraktı

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile son dönemde şampiyonluk yaşayan yerli meslektaşları Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'a, puan ortalamasında büyük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler ile 2 ayrı dönemde ligde toplamda 77 maça çıkan Ersun Yanal, 42 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 1.88 puan ortalaması elde etmiş ve bu süreçte bir şampiyonluk kazanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal rekora koşuyor! Şampiyonları geride bıraktı

Fenerbahçe ile 2 ayrı dönemde görev alan ve şampiyonluk elde eden diğer bir teknik adam ise Aykut Kocaman. Toplamda 4 sezon sarı-lacivertlilere teknik direktörlük yapan Kocaman, ilk sezonunda 2010-2011 yılında şampiyon olmuştu. Kalan 3 sezonda ikinci sırada yer alan Kocaman, toplamda ligde 142 maça çıkmış, 89 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 mağlubiyetle 2.08 puan ortalamasına ulaşmıştı.

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