CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'e konuk olacak!

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'e konuk olacak!

Türk Telekom, Avrupa Kupası’nda Ulm’e karşı deplasmanda oynayacağı kritik maçta rövanşı alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 09:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'e konuk olacak!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 10. maçında 10 Aralık'ta deplasmanda Alman kulübü Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak.

Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta Türk Telekom 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3'üncü, Ratiopharm Ulm ise 4 galibiyet, 5 yenilgiyle 7'nci sırada yer alıyor.

İki ekip arasındaki karşılaşmalarda Türk Telekom'un ve Ratiopharm Ulm'ün 2'şer galibiyeti bulunuyor. Başkent ekibi, grupta Ulm'e karşı oynadığı ilk maçı seyircisi önünde 96-93 kaybetmişti.

Ferdi geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı
G.Saray'da Salah gelişmesi! Resmen açıklandı
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
F.Bahçe'de ayrılık! Devre arasında...
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bahçeşehir Koleji çıkış peşinde! Bahçeşehir Koleji çıkış peşinde! 09:47
Becao gerçeği ortaya çıktı! Becao gerçeği ortaya çıktı! 09:44
Ziraat Bankkart, Tours’la sezona başlıyor! Ziraat Bankkart, Tours’la sezona başlıyor! 09:41
Fener'e çifte dünya yıldızı! Girişimler başladı Fener'e çifte dünya yıldızı! Girişimler başladı 09:25
Ferdi geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı Ferdi geri mi dönüyor? İngilizler açıkladı 09:07
F.Bahçe'de ayrılık! Devre arasında... F.Bahçe'de ayrılık! Devre arasında... 09:03
Daha Eski
MUHTEMEL 11’LER | Monaco-Galatasaray maçı MUHTEMEL 11’LER | Monaco-Galatasaray maçı 08:48
"Görevde kalmak istiyorsa..." "Görevde kalmak istiyorsa..." 08:38
Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! 04:59
Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı! Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı! 01:30
Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! 01:30
Okan Buruk'tan müjdeli haber: Kadroda olacak Okan Buruk'tan müjdeli haber: Kadroda olacak 01:30