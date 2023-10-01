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İsmail Kartal'ın gözü Daum’un rekorunda

Sezona 6’da 6 yaparak başlayan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal gözünü, 2009-2010’da 8’de 8 ile sezona başlayan Daum’un rekoruna dikti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 06:50
İsmail Kartal'ın gözü Daum’un rekorunda

Fenerbahçe, İsmail Kartal'la sezona fırtına gibi başladı. Perşembe günü oynanan üçüncü hafta erteleme maçında da RAMS Başakşehir'i taraftarının önünde darmadağın eden ve karşılaşmayı 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, böylece ilk 6 maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-kanarya, bugün kazanırsa, 7'de 7 yapmış olacak. 2009-10'daki Daum'un performansına bir adım daha yaklaşacak.

Sarı-lacivertliler, o sezon Alman teknik adam idaresinde çıktığı ilk 8 maçı kazanmıştı. İsmail Kartal'ın gözünü Daum'un rekoruna diktiği öğrenildi. Rizespor'dan sonra Fenerbahçe, K.Paşa'ya konuk olacak. Bu iki maç kazanıldığı takdirde Kartal, Daum'un rekorunu egale edecek. Milli ara sonrasındaki Hatayspor karşılaşmasından da üç puanla ayrılması halinde tecrübeli çalıştırıcı, üst üste 9 maçlık bir seriyle Daum'un rekorunu geride bırakacak.

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