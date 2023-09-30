Fenerbahçe tarih yazıyor! Avrupa'nın en iyisi

Bu sezon önüne geleni yıkıp geçen Fenerbahçe galibiyet serisinde Avrupa'da lider durumda.
Bu sezon önüne geleni yıkıp geçen Fenerbahçe galibiyet serisinde Avrupa'da lider durumda.
Ligde 6'da 6, Konferans Ligi'nde ise 7'de 7 yaparak 13 maçını da kazanan sarı-lacivertli ekip Avrupa'nın büyük liglerinde bu unvana sahip tek takım oldu.
İsmail Kartal yönetiminde tarih yazan Kanarya, Avrupa'nın dev ekiplerini bile galibiyet serisinde geride bıraktı.
Toplamda 13'te 13 yapan Fenerbahçe, Manchester City, Bayern Münih, R.Madrid, Liverpool, İnter ve Barcelona'nın önünde yer alıyor.
İŞTE AVRUPA'NIN EN İYİ 10 TAKIMI:
1- FENERBAHÇE: 13 maç, 13 galibiyet
5- Manchester City: 10 maç, 7 galibiyet
6- Real Madrid: 8 maç, 7 galibiyet
7- Liverpool: 8 maç, 7 galibiyet
8- Bayern Münih: 8 maç, 6 galibiyet
9- B. Leverkusen: 7 maç, 6 galibiyet
10- Inter: 7 maç, 5 galibiyet