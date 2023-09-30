Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe tarih yazıyor! Avrupa'nın en iyisi

Fenerbahçe tarih yazıyor! Avrupa'nın en iyisi

Son olarak Başakşehir'i sürklase ederek sahadan 4-0 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'nin müthiş serisi devam ediyor. Üst üste 13 resmi maçını da kazanan Kanarya, Avrupa'da bütün maçlarından galibiyetle ayrılan tek takım konumunda.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe tarih yazıyor! Avrupa'nın en iyisi

Bu sezon önüne geleni yıkıp geçen Fenerbahçe galibiyet serisinde Avrupa'da lider durumda.

Fenerbahçe tarih yazıyor! Avrupa'nın en iyisi

Ligde 6'da 6, Konferans Ligi'nde ise 7'de 7 yaparak 13 maçını da kazanan sarı-lacivertli ekip Avrupa'nın büyük liglerinde bu unvana sahip tek takım oldu.

Fenerbahçe tarih yazıyor! Avrupa'nın en iyisi

İsmail Kartal yönetiminde tarih yazan Kanarya, Avrupa'nın dev ekiplerini bile galibiyet serisinde geride bıraktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe her alanda zirvede! Açık ara fark attı
F.Bahçe'den Krunic ısrarı! Anlaşma...
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? | 30 Eylül 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniye kayıp Ümraniye kayıp 00:44
Maestro Tete Zaha kanatta Maestro Tete Zaha kanatta 00:43
Benfica Porto'yu tek golle devirdi! Benfica Porto'yu tek golle devirdi! 00:27
Benfica Porto'yu tek golle devirdi! Benfica Porto'yu tek golle devirdi! 00:27
Barcelona Sevilla'yı tek golle geçti Barcelona Sevilla'yı tek golle geçti 00:11
Salih'li Dortmud Ozan'lı Hoffenheim'ı devirdi! Salih'li Dortmud Ozan'lı Hoffenheim'ı devirdi! 00:05
Daha Eski
Salih'li Dortmud Ozan'lı Hoffenheim'ı devirdi! Salih'li Dortmud Ozan'lı Hoffenheim'ı devirdi! 00:04
Barcelona Sevilla'yı tek golle geçti Barcelona Sevilla'yı tek golle geçti 23:56
Neymar penaltı kaçırdı! Al Hilal kazandı Neymar penaltı kaçırdı! Al Hilal kazandı 23:09
Neymar penaltı kaçırdı! Al Hilal kazandı Neymar penaltı kaçırdı! Al Hilal kazandı 23:06
3 puan için sabırsızız 3 puan için sabırsızız 22:56
En kötü 2’nci start En kötü 2’nci start 22:47