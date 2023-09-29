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FENERBAHÇE HABERLERİ | Dusan Tadic için sürpriz açıklama!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic için eski takımı Ajax'ta eskiden gözlemcilik yapan Freek Jansen sürpriz açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 18:18 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 18:31
FENERBAHÇE HABERLERİ|Dusan Tadıc için sürpriz açıklama!

Fenerbahçe'nin bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dusan Tadic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ|Dusan Tadıc için sürpriz açıklama!

Sırp futbolcu, sarı-lacivertli forma altında sezona iyi bir başlangıç yaparak taraftarı ve teknik heyeti mutlu etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ|Dusan Tadıc için sürpriz açıklama!

Tecrübeli futbolcu, İsmail Kartal'ın da oyun planında önemli bir yere sahip.

FENERBAHÇE HABERLERİ|Dusan Tadıc için sürpriz açıklama!

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu hakkında ortaya sürpriz bir iddia atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ|Dusan Tadıc için sürpriz açıklama!

Ajax kulübünün eski gözlemcisi Freek Jansen, kulübüyle yollarını ayıran ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ|Dusan Tadıc için sürpriz açıklama!

"AJAX'A GERİ DÖNECEK"

Akşam'ın derlediği habere göre, Freek Jansen, Dusan Tadic'in teknik direktör olarak eski kulübü Ajax'a geri döneceğini düşündüğünü dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ|Dusan Tadıc için sürpriz açıklama!

"TEKNİK DİREKTÖR OLACAK"

"Kesinlikle geri dönmek istiyor." diyen Freek Jansen, "Bence birkaç yıl içinde, futbol oynamayı bıraktığında geri dönecek. Tadic'i, on yıl sonra Ajax'ın teknik direktörü olarak görüyorum ve o da bunu istiyor. Bu tür insanlar gerçekten Ajax hissine sahiptir." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ|Dusan Tadıc için sürpriz açıklama!

"BOŞA BİR UĞRAŞTI"

Tadic'in kulüpten ayrılmasına şaşırmadığını da dile getiren Jensen, "Her şeyi bir arada tutmak ve işlerin yolunda gitmesi için gerçekten çok uğraştı. Ama bu boşa bir uğraştı." diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ|Dusan Tadıc için sürpriz açıklama!

YAŞANANLAR TADIC'İ ÜZÜYOR"

"Şu anda Ajax'ta yaşananlar ve kulüpten nasıl ayrıldığı Tadic'i üzüyor." diyen Jansen, "Geçen yıl çok şey yapmak zorunda kaldı, değil mi? Bu da gözlerden kaçtı.

FENERBAHÇE HABERLERİ|Dusan Tadıc için sürpriz açıklama!

Herkes onu sahadaki performansından dolayı eleştirdi ama soyunma odasında ve antrenman sahasında ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz.

FENERBAHÇE HABERLERİ|Dusan Tadıc için sürpriz açıklama!

Bu daha önce de söylemiştim. Şu anda Ajax'ta olanları yaşamak zorunda kalmayacağı konusunda iyi hislerim var." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ|Dusan Tadıc için sürpriz açıklama!

AJAX FORMASI ALTINDA TADIC

2018-2023 yılları arasında Ajax formasını terleten 34 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibinde 241 maçta, 105 gol atarken 122 asist yaptı.

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