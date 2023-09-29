FENERBAHÇE HABERLERİ | Dusan Tadic için sürpriz açıklama!

Akşam'ın derlediği habere göre, Freek Jansen, Dusan Tadic'in teknik direktör olarak eski kulübü Ajax'a geri döneceğini düşündüğünü dile getirdi.
"TEKNİK DİREKTÖR OLACAK"
"Kesinlikle geri dönmek istiyor." diyen Freek Jansen, "Bence birkaç yıl içinde, futbol oynamayı bıraktığında geri dönecek. Tadic'i, on yıl sonra Ajax'ın teknik direktörü olarak görüyorum ve o da bunu istiyor. Bu tür insanlar gerçekten Ajax hissine sahiptir." şeklinde konuştu.
"BOŞA BİR UĞRAŞTI"
Tadic'in kulüpten ayrılmasına şaşırmadığını da dile getiren Jensen, "Her şeyi bir arada tutmak ve işlerin yolunda gitmesi için gerçekten çok uğraştı. Ama bu boşa bir uğraştı." diye konuştu.
YAŞANANLAR TADIC'İ ÜZÜYOR"
"Şu anda Ajax'ta yaşananlar ve kulüpten nasıl ayrıldığı Tadic'i üzüyor." diyen Jansen, "Geçen yıl çok şey yapmak zorunda kaldı, değil mi? Bu da gözlerden kaçtı.
Herkes onu sahadaki performansından dolayı eleştirdi ama soyunma odasında ve antrenman sahasında ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz.
Bu daha önce de söylemiştim. Şu anda Ajax'ta olanları yaşamak zorunda kalmayacağı konusunda iyi hislerim var." sözlerini sarf etti.
AJAX FORMASI ALTINDA TADIC
2018-2023 yılları arasında Ajax formasını terleten 34 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibinde 241 maçta, 105 gol atarken 122 asist yaptı.
Fenerbahçe ile 2 yıllık mukaveleye imza atan Sırp futbolcu, şu ana dek sarı-lacivertli takımda 13 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.