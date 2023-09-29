FENERBAHÇE HABERLERİ | Dusan Tadic için sürpriz açıklama!

"BOŞA BİR UĞRAŞTI"

Tadic'in kulüpten ayrılmasına şaşırmadığını da dile getiren Jensen, "Her şeyi bir arada tutmak ve işlerin yolunda gitmesi için gerçekten çok uğraştı. Ama bu boşa bir uğraştı." diye konuştu.