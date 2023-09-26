Haberler Fenerbahçe Kahve keyfi

Kahve keyfi

İrfan Can Kahveci kariyer sezonunu oynuyor. Tecrübeli oyuncu, Kartal yönetiminde bambaşka bir kimliğe büründü. Goller atıyor, asistler yapıyor. Kendi rekorunu kırmaya çok yakın.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 06:50
Kahve keyfi
Kanarya'da İrfan Can Kahveci eleştirildiği günleri geride bıraktı. Bu sezona bambaşka şekilde start aldı. Golleri ve asistleriyle göz kamaştırıyor. Alanyaspor maçında attığı golle 3 puanı getiren süper yıldız kariyer sezonlarından birini oynuyor. Gençlerbirliği'nden yetişip Başakşehir'de parlayan İrfan Can Kahveci, futbolunun olgunluk döneminde Fenerbahçe formasıyla şov yapmaya başladı. Bu sezon da harika oyunuyla tribünlerin gözdesi. İRFAN Can Kahveci bu sezon Süper Lig'de 2 gol atıp, 2 de asist yaptı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde ise 6 mücadelede 4 defa fileleri sarstı. 2 de asist üretti. Tecrübeli hücum oyuncusu böylece sezonun daha başında 10 gole direkt etki etmiş oldu. İrfan Can, Kanarya'daki ilk sezonunda 4 gol atmış, 7 de asist yapmıştı. Geride bıraktığımız sezonda ise 7 defa ağları havalandırmış, 4 asistle oynamıştı. 2 defa daha tabelayı gol veya asistle değiştirirse rekorunu kıracak.
DİĞER
Acun Ilıcalı kızının annesine sahip çıktı! Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu! Yüzüne tükürdü, hakaretler yağdırdı...
CHP'de İstanbul kavgası! Ekrem İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat’a "Sen bu işe girme" teklifi! 2 isme tehdit... Barış Yarkadaş'tan olay iddia...
Aslan'ın zirve hesabı! İşte Buruk'un 11'i
4 yıldız boşa çıkıyor! F.Bahçe'de ayrılık kapıda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig tarihine geçti! Zirvedeki 2 isimden birisi o
'Kim' bu Djiku?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2023 RESİMLİ 🌹 | Dualı, Hadisli Mevlid Kandili mesajları 🤲
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bjelica maçı verdi Bjelica maçı verdi 00:40
Süper Lig tarihine geçti! Zirvedeki 2 isimden birisi o Süper Lig tarihine geçti! Zirvedeki 2 isimden birisi o 00:34
Alex varsa sorun yok! Hakkındaki tartışmaları bitirdi Alex varsa sorun yok! Hakkındaki tartışmaları bitirdi 00:24
12'de 12 yapmıştı! Icardi 4 gol daha atarsa... 12'de 12 yapmıştı! Icardi 4 gol daha atarsa... 00:19
Nenad Bjelica: Bu tip şeylerin olmaması lazım Nenad Bjelica: Bu tip şeylerin olmaması lazım 00:13
Volkan Demirel: 1 dakika bile düşünmedim! Volkan Demirel: 1 dakika bile düşünmedim! 00:13
Daha Eski
Trabzonspor 90+7'de yıkıldı! Trabzonspor 90+7'de yıkıldı! 00:13
Volkan Demirel seriyi sürdürdü! 27 maçta... Volkan Demirel seriyi sürdürdü! 27 maçta... 00:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:13
Grabara'ya ceza verilecek mi? Grabara'ya ceza verilecek mi? 00:13
Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! 00:13
Lugano cep telefonunu çalan hırsızı böyle yakaladı! Lugano cep telefonunu çalan hırsızı böyle yakaladı! 00:13