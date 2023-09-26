Kahve keyfi

Kanarya'da İrfan Can Kahveci eleştirildiği günleri geride bıraktı. Bu sezona bambaşka şekilde start aldı. Golleri ve asistleriyle göz kamaştırıyor. Alanyaspor maçında attığı golle 3 puanı getiren süper yıldız kariyer sezonlarından birini oynuyor. Gençlerbirliği'nden yetişip Başakşehir'de parlayan İrfan Can Kahveci, futbolunun olgunluk döneminde Fenerbahçe formasıyla şov yapmaya başladı. Bu sezon da harika oyunuyla tribünlerin gözdesi. İRFAN Can Kahveci bu sezon Süper Lig'de 2 gol atıp, 2 de asist yaptı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde ise 6 mücadelede 4 defa fileleri sarstı. 2 de asist üretti. Tecrübeli hücum oyuncusu böylece sezonun daha başında 10 gole direkt etki etmiş oldu. İrfan Can, Kanarya'daki ilk sezonunda 4 gol atmış, 7 de asist yapmıştı. Geride bıraktığımız sezonda ise 7 defa ağları havalandırmış, 4 asistle oynamıştı. 2 defa daha tabelayı gol veya asistle değiştirirse rekorunu kıracak.