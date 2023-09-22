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İsmail Kartal ve Batshuayi maç sonrası Samandıra'da görüştü

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal ve Michy Batshuayi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 11:47
İsmail Kartal ve Batshuayi maç sonrası Samandıra'da görüştü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Nordsjaelland'ı 3-1 yendi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 24'üncü dakikada Crespo, 30'uncu dakikada Batshuayi ve 47'nci dakikada Serdar Aziz kaydetti. Mücadelenin 69'uncu dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Batshuayi yerini Umut Nayir'e bıraktı.

Sezona 11 maçın tamamını kazanarak başlayan Fenerbahçe'de Nordsjaelland karşılaşmasında yerini Umut Nayir'e devreden Michy Batshuayi tepki gösterdi. Yaşanan gelişmenin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile Batshuayi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Nordsjaelland maçında oyundan çıkarken üzüntü yaşamasının normal olduğunu oyuncusuna anlatan İsmail Kartal, takım olarak bir bütün olduklarını ve herkesin dayanışma içerisinde olması gerektiğini ifade etti.Batshuayi ise hocasından özür dileyerek rekabetçi bir oyuncu olduğunu, bundan dolayı oyuna devam etmek istediğini belirtti. Teknik heyete karşı asla bir saygısızlık yapmak istemediğini, maçtan sonra takım arkadaşları ile de yanlış anlaşılmamak için konuştuğunu hocasına söyleyen Batshuayi, kendi adına hiçbir problemin olmadığını söyledi.

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