TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Fenerbahçe'de 6 numara transferi için geri sayıma geçildi.
Fenerbahçe'de 6 numara transferi için geri sayıma geçildi.
Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Kanarya, kadrodaki eksik parçayı tamamlamak istiyor.
Birçok yıldızı renklerine bağlayarak yepyeni bir yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, son yapacağı hamleyle camiayı heyecanlandıracak.
Bu sezon 3 kulvarda mücadele veren Fenerbahçe, yarıştığı tüm organizasyonlarda başarı hedefinde.
Konferans Ligi kadrosunu bildiren Kanarya, yapacağı yeni transferi gruplardan sonrasına yazdırmayı planlıyor.
Nokta atışı bir takviye yapmayı planlayan yönetim, büyük bir operasyon yürütüyor.
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk için gözünü karartan Fenerbahçe, 6 numara için ciddi bir bonservis ayırdı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden kurmaylar, adaylar üzerinde titiz bir çalışma yapıyor.
Listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe, yıldız oyuncularla görüşmelerini sıklaştırdı.
Doğrudan katkı verecek bir oyuncu takviye etmek isteyen Kanarya'nın listesindeki isimler ortaya çıktı.
13 OYUNCU LİSTEDE!
Teknik direktör İsmail Kartal, 13 futbolcunun ismini yönetime verdi.
İşte o yıldızlar...
Al-Musrati (Braga)
Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Mc Tominay (Manchester United)
Fabricio Diaz (Liverpool FC Montevideo)
Aleksandr Chernikov (Krasnodar)
Josip Misic (Dinamo Zagreb)
Aliou Dieng (Al Ahly)