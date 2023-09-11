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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Son dakika spor haberi: Transferde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, sezona yenilenmiş isimlerle giriş yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal ile iddialı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste çıktığı resmi maçlardan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sezon 3 kulvarda başarı hedefindeki Kanarya, son olarak 6 numara takviyesiyle transferi kapatacak. Yıldız bir oyuncuyu renklerine bağlamayı amaçlayan Fenerbahçe'nin listesindeki isimler ortaya çıktı. İşte o futbolcular...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 16:52 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 16:55
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Fenerbahçe'de 6 numara transferi için geri sayıma geçildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Kanarya, kadrodaki eksik parçayı tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Birçok yıldızı renklerine bağlayarak yepyeni bir yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, son yapacağı hamleyle camiayı heyecanlandıracak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Bu sezon 3 kulvarda mücadele veren Fenerbahçe, yarıştığı tüm organizasyonlarda başarı hedefinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Konferans Ligi kadrosunu bildiren Kanarya, yapacağı yeni transferi gruplardan sonrasına yazdırmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Nokta atışı bir takviye yapmayı planlayan yönetim, büyük bir operasyon yürütüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk için gözünü karartan Fenerbahçe, 6 numara için ciddi bir bonservis ayırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden kurmaylar, adaylar üzerinde titiz bir çalışma yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe, yıldız oyuncularla görüşmelerini sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Doğrudan katkı verecek bir oyuncu takviye etmek isteyen Kanarya'nın listesindeki isimler ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

13 OYUNCU LİSTEDE!
Teknik direktör İsmail Kartal, 13 futbolcunun ismini yönetime verdi.

İşte o yıldızlar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Al-Musrati (Braga)

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Guido Rodriguez (Real Betis)

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Marko Grujic (Porto)

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Danilo Pereira (PSG)

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Mc Tominay (Manchester United)

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Fabricio Diaz (Liverpool FC Montevideo)

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Fabio Miretti (Juventus)

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Van de Beek (Manchester United)

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 6 numara listesi ortaya çıktı! İşte o yıldızlar

Thiago Alcantara (Liverpool)

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