Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosuna flaş isimleri katmayı başardı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosuna flaş isimleri katmayı başardı.
İki takım kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük ses getirirken transferde ise pek çok kez karşı karşıya geldiler.
Ezeli rakipler arasında transfer rekabeti sürmeye devam ediyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son olarak sürpriz bir ismin transferi için karşı karşıya geldiği öğrenildi.
İki İstanbul devini transferde karşı karşıya getiren o futbolcu Monaco'nun Fransız yıldızı Youssouf Fofana.
Kanarya'da Teknik Direktör İsmail Kartal'dan futbolcunun transferi için onay alındığı öğrenildi.
Bu anlamda Fenerbahçe'nin Youssouf Fofana'yı transfer listesine aldığı aktarıldı.
Galatasaray'da ise teknik direktör Okan Buruk'un yıldız orta saha transferi için Fransız futbolcunun transferine büyük önem verdiği belirtiliyor.
Monaco, Youssouf Fofana'yı 2019-20 sezonunun ara transfer döneminde 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.
Youssouf Fofana'yı elinden bedelsiz kaçırmak istemeyen Monaco ise oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Bu anlamda futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.
Transferde iki takımın da futbolcu için sunacağı tekliflerin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
DÜNYA KUPASI FİNALİNDE OYNADI
24 yaşındaki Fransız yıldız Youssouf Fofana, 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı da görev almıştı.
Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 47 karşılaşmaya çıkan Fransız orta saha, 2 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Youssouf Fofana çok yönlü bir isim.
Futbolcu merkez orta saha olmasının yanı sıra ön libero ve orta sahanın sağında görev alabiliyor.