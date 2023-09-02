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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni bir transfer savaşı başlıyor. İki ezeli takımın bu sefer Monaco'dan o yıldız için karşı karşıya geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 16:14 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 16:15
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosuna flaş isimleri katmayı başardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

İki takım kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük ses getirirken transferde ise pek çok kez karşı karşıya geldiler.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

Ezeli rakipler arasında transfer rekabeti sürmeye devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son olarak sürpriz bir ismin transferi için karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

İki İstanbul devini transferde karşı karşıya getiren o futbolcu Monaco'nun Fransız yıldızı Youssouf Fofana.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

Kanarya'da Teknik Direktör İsmail Kartal'dan futbolcunun transferi için onay alındığı öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

Bu anlamda Fenerbahçe'nin Youssouf Fofana'yı transfer listesine aldığı aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

Galatasaray'da ise teknik direktör Okan Buruk'un yıldız orta saha transferi için Fransız futbolcunun transferine büyük önem verdiği belirtiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

Monaco, Youssouf Fofana'yı 2019-20 sezonunun ara transfer döneminde 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

Youssouf Fofana'yı elinden bedelsiz kaçırmak istemeyen Monaco ise oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

Bu anlamda futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

Transferde iki takımın da futbolcu için sunacağı tekliflerin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

DÜNYA KUPASI FİNALİNDE OYNADI

24 yaşındaki Fransız yıldız Youssouf Fofana, 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı da görev almıştı.

Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 47 karşılaşmaya çıkan Fransız orta saha, 2 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı! İşte ezeli rakiplerin listesindeki o yıldız

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Youssouf Fofana çok yönlü bir isim.

Futbolcu merkez orta saha olmasının yanı sıra ön libero ve orta sahanın sağında görev alabiliyor.

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