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FENERBAHÇE HABERİ: Son durumları belli oldu! Becao ve Osayi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni transferlerden Rodrigo Becao ve Nijeryalı futbolcu Osayi Samuel, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sarı-lacivertlilerde endişe uyandıran 2 futbolcuya yapılan tetkiklerin ardından son durumları belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:06 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:37
FENERBAHÇE HABERİ: Son durumları belli oldu! Becao ve Osayi...

Süper Lig'de sezonu Gaziantep FK maçıyla açan Fenerbahçe zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Son durumları belli oldu! Becao ve Osayi...

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Edin Dzeko'dan geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Son durumları belli oldu! Becao ve Osayi...

Sezona 3 puanla başlayan Kanarya'da Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel'in sakatlıkları endişe uyandırmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Son durumları belli oldu! Becao ve Osayi...

İki oyuncu da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Son durumları belli oldu! Becao ve Osayi...

Yapılan tetkikler sonucu Becao ve Osayi'nin sağlık durumları belli oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Son durumları belli oldu! Becao ve Osayi...

Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan iki futbolcunun MR'ları çekildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Son durumları belli oldu! Becao ve Osayi...

CİDDİ BULGULARA RASTLANMADI!
Yapılan tetkikler sonrasında ciddi bulgulara rastlanmayan Osayi-Samuel ile Becao'nun tedavisine başlandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Son durumları belli oldu! Becao ve Osayi...

Becao'nun Samsunspor ile oynanacak maça ise yetiştirilmesi bekleniyor.

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