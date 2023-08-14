FENERBAHÇE HABERİ: Son durumları belli oldu! Becao ve Osayi...

Süper Lig'de sezonu Gaziantep FK maçıyla açan Fenerbahçe zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Süper Lig'de sezonu Gaziantep FK maçıyla açan Fenerbahçe zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Edin Dzeko'dan geldi.
Sezona 3 puanla başlayan Kanarya'da Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel'in sakatlıkları endişe uyandırmıştı.
İki oyuncu da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Yapılan tetkikler sonucu Becao ve Osayi'nin sağlık durumları belli oldu.
Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan iki futbolcunun MR'ları çekildi.
CİDDİ BULGULARA RASTLANMADI!
Yapılan tetkikler sonrasında ciddi bulgulara rastlanmayan Osayi-Samuel ile Becao'nun tedavisine başlandı.
Becao'nun Samsunspor ile oynanacak maça ise yetiştirilmesi bekleniyor.