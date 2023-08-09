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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi'ye yeni teklif!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, görüşme halinde olduğu Wilfred Ndidi'ye yeni bir teklif sundu. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 09:22
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi'ye yeni teklif!

Yeni sezon öncesi önemli isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi'ye yeni teklif!

Birçok isimle temasta olan Fenerbahçe, Leicester City'den Wilfred Ndidi'yle de görüşmeleri sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi'ye yeni teklif!

Sarı-lacivertlilerin, 1 yıl sözleşmesi kalan Nijeryalı orta sahayı bitirmek için yeni bir teklif sunduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi'ye yeni teklif!

25 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşındaki oyuncu da Premier Lig'e veda eden kulübünden ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi'ye yeni teklif!

WILFRED NDIDI KİMDİR?

16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi'ye yeni teklif!

Profesyonel futbol kariyerine Nath Boys takımında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi'ye yeni teklif!

2015'te Belçika temsilcisi KRC Genk'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi'ye yeni teklif!

3 Ocak 2017 tarihinde ise 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi'ye yeni teklif!

Orta sahada ön libero olarak görev yapan Ndidi, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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