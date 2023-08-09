TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi'ye yeni teklif!

Yeni sezon öncesi önemli isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor.
Yeni sezon öncesi önemli isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor.
Birçok isimle temasta olan Fenerbahçe, Leicester City'den Wilfred Ndidi'yle de görüşmeleri sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin, 1 yıl sözleşmesi kalan Nijeryalı orta sahayı bitirmek için yeni bir teklif sunduğu öğrenildi.
25 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşındaki oyuncu da Premier Lig'e veda eden kulübünden ayrılmaya sıcak bakıyor.
WILFRED NDIDI KİMDİR?
16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Nath Boys takımında başladı.
2015'te Belçika temsilcisi KRC Genk'e transfer oldu.
3 Ocak 2017 tarihinde ise 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tuttu.
Orta sahada ön libero olarak görev yapan Ndidi, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Nijerya Milli Takımı ile 51 maça çıkan yıldız futbolcu, skor üretemedi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...